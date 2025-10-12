Gobierno de Cantabria y Ayuntamiento de Tresviso firman la cesión de la EDAR que gestionará MARE

Archivo - Visita de Media a Tresviso - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento y el Ayuntamiento de Tresviso han firmado un convenio por el que el Gobierno de Cantabria asume las competencias de conservación, mantenimiento y explotación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de este municipio, así como los terrenos vinculados a la misma.

Al igual que en acuerdos similares con otros consistorios, será la empresa pública MARE, dependiente de la Consejería, la encargada de gestionar esta instalación.

El convenio ha sido rubricado por el consejero del área, Roberto Media, y el alcalde, Alan Ruiz, por un periodo de diez años que podrá prorrogarse mediante acuerdo de ambas partes por sucesivos periodos de diez años, en tanto continúe la prestación del servicio en la forma pactada, ha informado el Ejecutivo.

"Con este convenio liberamos a los pequeños ayuntamientos de Cantabria de los elevados costes que supone para ellos hacerse cargo de estas instalaciones", ha expresado Media.

Además, el consejero ha destacado que, con este cambio, la EDAR volverá a estar en "óptimas" condiciones de funcionamiento "repercutiendo directamente en el servicio y en la calidad del agua que llega a los vecinos de Tresviso", ha concluido.