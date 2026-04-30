El Gobierno de Cantabria deniega la autorización para el proyecto eólico 'Olea'

Archivo - Parque eólico - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTANDER 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha resuelto denegar la autorización administrativa previa para el parque eólico Olea al haber obtenido declaración de impacto ambiental desfavorable al determinar ésta que los impactos negativos significativos sobre especies de fauna catalogadas como amenazadas y sus hábitats, considerados como críticos, no pueden ser prevenidos, corregidos o compensados, con suficientes garantías, con las medidas propuestas.

Contra esta resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial de Cantabria, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el consejero de Industria en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a su notificación.

El proyecto del parque eólico 'Olea', de 27,7 megavatios de potencia, y sus infraestructuras de evacuación, ubicado en los municipios de Campoo de Enmedio, Valdeolea y Hermandad de Campoo de Suso, está promovido por Olea Energy.

En la resolución publicada el 2 de marzo, la Dirección General de Medio Ambiente y Cambio Climático formula declaración de impacto ambiental desfavorable al entender que este proyecto, a la vista de la evaluación ambiental practicada, generaría "impactos negativos significativos" sobre especies de fauna catalogadas como amenazadas y sus hábitats, considerados como críticos.

Además, el informe sostiene que esas afecciones "no pueden ser prevenidas, corregidas o compensadas con suficientes garantías con las medidas propuestas".

El área en el que se proyecta el parque eólico se localiza en la zona del Monte Endino, que presenta valores ambientales de relevancia entre los cuales se destacan las zonas de cría y alimentación de aguilucho cenizo y aguilucho pálido; que es la principal vía de expansión del oso pardo hacia el suroeste de la región; que presenta una población importante de perdiz pardilla, y que única zona de cría del milano real a cinco kilómetros.

También señala que hay una "severa acumulación de efectos sinérgicos" con otras instalaciones del entorno, como los parques eólicos 'Cotío', 'Bustatur', 'Escudo', 'Morosos' y 'El Pical'; y que el proyecto provocaría una "afección paisajística irreversible".

Asimismo, indica la resolución que el promotor pospone la realización de análisis de impactos sobre la población a una fase posterior a la resolución administrativa, "vulnerando el principio de acción preventiva y el principio de evaluación previa"; y los presupuestos parciales presentados se estiman "insuficientes" para hacer frente con garantías a la protección del patrimonio cultural.

Como consecuencia, la Dirección General de Industria, Energía y Minas resuelve denegar la autorización administrativa previa para dicho proyecto eólico.