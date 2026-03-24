El Gobierno de Cantabria incrementa un 4,9% el presupuesto para Personal en 2026

La consejera Urrutia preside la Mesa General de Negociación - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) incrementará un 4,9 por cierto las cuentas destinadas al personal público --Capítulo 1-- en el anteproyecto de ley de presupuestos para 2026 respecto al pasado año, en el que destacan los aumentos en el ámbito sanitario y docente, los de mayor peso global en el mismo.

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha presidido este martes la reunión de la Mesa General de Negociación, en la que se ha informado de las normas sobre personal y del gasto en este ámbito.

Así, en nota de prensa, ha destacado que con la aprobación del tercer presupuesto de legislatura --que será posible tras el acuerdo alcanzado entre PP y PRC--, el Ejecutivo cántabro dispondrá de partidas "históricas" destinadas a sus empleados públicos y a la mejora de las condiciones laborales, además de buscar "la mejora y el progreso de los servicios prestados al ciudadano".

Algo, ha señalado la consejera, que "solo se consigue con medidas y una acción política acompañada de presupuesto", tras lo que ha subrayado que este año el Gobierno contará con más recursos para atender las necesidades de los cántabros y cumplir con sus compromisos de legislatura.

Además, se da cobertura a 28 nuevos puestos de bomberos conductor, que servirán, por un lado, para afrontar el incremento de salarios y, por otro, ampliar la plantilla para garantizar un mínimo de cuatro bomberos por guardia en todos los parques de emergencias del Ejecutivo cántabro.

Respecto al personal de justicia, se contemplan 1,2 millones de euros con el fin de culminar las nuevas relaciones de puestos de trabajo y las mejoras previstas en este servicio público.

Igualmente, se incluye el crédito necesario para dar respuesta a los incrementos de masa salarial permitidos por la legislación básica del Estado, y los incrementos de cotizaciones a la Seguridad Social en aquellos colectivos para los que se prevé la aplicación de coeficientes reductores a la edad de jubilación (operarios de montes-bomberos forestales y agentes del medio natural-escala de agentes medioambientales).

El anteproyecto de presupuestos de 2026 incluye una partida de 1,5 millones para la mejora de las condiciones laborales y para dar cobertura al acuerdo que se alcance respecto al convenio colectivo del personal laboral.

En materia de acción social, se mantiene la cobertura del seguro de vida y accidentes para los empleados públicos y se consigna un presupuesto de 890.000 euros para la concesión de los anticipos de nómina.

Respecto a la Ley de Medidas Administrativas que acompaña a las cuentas, se ha abordado el cambio legal para que la prolongación de la permanencia en el servicio activo en el ordenamiento jurídico autonómico deje de ser una prohibición a la regla general, que es la jubilación, y pase a ser un derecho subjetivo de los funcionarios públicos.

Su ejercicio, por tanto, únicamente se verá condicionado por la aceptación motivada de la administración autonómica, ha explicado el Ejecutivo.