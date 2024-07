El Gobierno cántabro denuncia que no han invitado a Buruaga a la visita de Puente y él dice que "no tiene importancia"

Asegura que "hubiera estado encantado" de que asistiera pero el Ejecutivo regional lo considera una "falta de respeto"



TORRELAVEGA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) ha denunciado la "descortesía" y "falta de respeto" del Ministerio de Transportes al no haber invitado a la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, a la visita que Óscar Puente ha realizado este viernes a las obras del nudo de autovías de Torrelavega, aunque el ministro ha considerado que "no tiene importancia".

"Yo no hubiera tenido el más mínimo problema en que la presidenta de Cantabria hubiera estado aquí conmigo", ha respondido a los medios al final de su visita, preguntado por el asunto después de que ayer el Ejecutivo cántabro elevara una queja formal al Gobierno de España ante las "reiteradas y continuas" faltas de respeto institucional de sus ministros, ya que ha denunciado que esta situación ha ocurrido ya en varias ocasiones.

"Tengo que confesarles que de esto me he enterado hoy por la mañana y la verdad que me parece que no tiene importancia", ha insistido Puente, que ha explicado que normalmente lo que hace su departamento es invitar al consejero del ramo, en este caso el de Fomento, Roberto Media, que sí ha estado presente en la visita y también ha intervenido ante los medios para quejarse y asegurar que la ausencia de notificación a la presidenta "no ha sido un error".

Puente ha defendido que no está al corriente de a quién se notifican sus visitas, pero ha indicado que esta mañana ha participado en otro acto en Euskadi e igualmente quien ha acudido ha sido la consejera de Transportes, "y no ha habido ningún tipo de incidente". "Supongo que seguimos la misma operativa que en todas partes y la verdad que confieso que este problema no lo he vivido hasta ahora", ha dicho.

Así, ha asegurado que "hubiera estado encantado" si la presidenta de Cantabria hubiera decidido acudir, y ha recordado que en su anterior visita a la comunidad en marzo se reunió con ella.

Al hilo, el consejero cántabro de Fomento --que recientemente ya se ha quejado al conocer por la prensa los cortes ferroviarios que iban a provocar las obras del AVE-- ha dicho, también en declaraciones a los medios en el mismo emplazamiento, que le da "mucha pena" esta situación porque Puente ha sido uno de los únicos tres ministros del Gobierno central que se han reunido con Buruaga, pero "no puede ser que se haya establecido como norma que los ministros visiten nuestra comunidad autónoma y no se lo comuniquen a la primera autoridad de este territorio".

"Teníamos una relación formal razonable, pero lo que ha pasado en estos días no es un error", ha lamentado, acusando tanto al Ministerio como a la Delegación del Gobierno en Cantabria de un comportamiento que considera "intolerable" y una "falta de respeto y ofensa" a todos los cántabros.

"Les guste o no tanto a Pedro Sánchez como a la delegada del Gobierno, María José Sáenz de Buruaga es la presidenta elegida democráticamente por todos los ciudadanos y se le debe un respeto institucional, no a ella sino a todos los cántabros".

Y es que lo ocurrido este viernes con Puente "no es una excepción", porque "los ministros de España han visitado en 21 ocasiones Cantabria en los últimos meses y solo en tres han despachado la agenda de reivindicaciones con miembros del Ejecutivo regional", ha denunciado Media, apuntando también al titular de Cultura, Ernest Urtasun, al exministro de Sanidad José Manuel Miñones y a la vicepresidenta primera María Jesús Montero.

Esta última estuvo la semana pasada en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y "no solo no avisó a la presidenta del Gobierno de Cantabria de su presencia, sino que se dedicó a insultarla ante los medios por su postura sobre la financiación autonómica".

Por ello, el consejero ha exigido "seriedad, responsabilidad y, sobre todo, un trato adecuado institucional" al Gobierno de Cantabria, al tiempo que ha denunciado que la lista de incumplimientos del Estado con la comunidad "es ya demasiado larga", aludiendo a compromisos como la intermodal de La Pasiega o el tren Santander-Bilbao.