El Gobierno cántabro ofrecerá servicios para que todos los municipios puedan implantar el quinto contenedor

TORRELAVEGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha presentado a la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) un convenio de colaboración que recoge la prestación de una serie de servicios para que todos los ayuntamientos puedan hacer frente a la implantación del quinto contenedor o contender marrón para la recogida de residuos orgánicos, obligatorio por ley desde diciembre de 2023.

El consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, se ha reunido esta tarde con los ayuntamientos cántabros para presentarles esa "carta de servicios" que les ofrece la empresa pública Mare: la recogida, el transporte, el almacenamiento en centros de transferencia y el tratamiento de todos estos biorresiduos --para lo que se ha llegado a un acuerdo con el Principado de Asturias para trasladarlos a la a la planta de COGERSA--.

Además de la fracción resto, se gestionará la recogida separada de envases y cartón, de residuos textiles, de plásticos de uso agrario y de aceites domésticos.

"Queremos prestar un apoyo a los ayuntamientos que lo necesitan, porque la mayor parte no pueden llegar a conseguir los objetivos que plantea esta Ley" de residuos y suelos contaminados, ha explicado el consejero, que considera que esta norma tiene un objetivo "bueno" pero debería haberse implantado de una forma "mucho más progresiva" porque supone una "complicación" para los municipios, sobre todo los más pequeños.

"Son unos objetivos muy ambiciosos, el camino no es fácil, las dificultades no son fáciles", ha dicho el titular de Medio Ambiente en declaraciones a los medios antes de comenzar la reunión de esta tarde con los municipios, celebrada en Torrelavega.

Media ha destacado de nuevo el carácter "municipalista" de su Gobierno (PP), dispuesto a "poner toda la carne al asador" para que los ayuntamientos consigan cumplir la ley.

'TASAZO'

No obstante, ha opinado que esta normativa no se debería aplicar "castigando el bolsillo del ciudadano", ya que ha advertido que supondrá el cobro de un nuevo impuesto, que algunos han bautizado como el 'tasazo' de basuras. Y es que, a partir de abril de 2025, el sistema del quinto contenedor deberá estar implantado en todos los municipios y ya no se podrá seguir subvencionando, por lo que se repercutirá al ciudadano su coste, diferente en función del ayuntamiento.

En este sentido, Media ha señalado que desde el 1 de enero de 2023 el Gobierno de Cantabria viene subvencionando ese nuevo impuesto que próximamente, por imposición del Gobierno central para fomentar el reciclaje, "vamos a tener que cobrar a los ciudadanos", por lo que ha asegurado que "vamos a intentar que sea lo menos posible".