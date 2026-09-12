El Gobierno cántabro recuerda la llegada el 5 de noviembre de la TDT UHD y ofrece consejos y recomendaciones - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria informa a los usuarios y consumidores de la nueva fase de evolución de la Televisión Digital Terrestre (TDT), que comenzará el 5 de noviembre con la incorporación de emisiones en Ultra Alta Definición (UHD) mediante la tecnología DVB-T2, por lo que se deberá realizar la resintonización de los canales.

La implantación será de forma gradual, por lo que no será necesario cambiar de televisor de forma inmediata.

Esta actualización permitirá mejorar la calidad de imagen y sonido de la televisión en abierto, con mayor nitidez y nivel de detalle, al tiempo que favorecerá un uso más eficiente del espectro radioeléctrico y la modernización de los servicios de televisión.

Así lo ha indicado en un comunicado, en el que Comercio ha explicado que la reorganización técnica prevista puede provocar que algunos canales cambien de ubicación dentro del dial y que, en determinados televisores, dejen temporalmente de aparecer hasta que se complete una nueva búsqueda automática.

Recomienda prestar especial atención a canales como Clan, DKISS, A3Series, BeMad y Boing, para los que resulta aconsejable realizar esta nueva sintonización.

La operación, ha detallado, es sencilla y, en la mayoría de los casos, puede realizarse desde el propio menú del televisor, seleccionando la opción de búsqueda o sintonización automática de canales.

Una vez finalizada, los usuarios podrán ordenar nuevamente los canales según sus preferencias.

El Ejecutivo autonómico recomienda no realizar la resintonización antes del 5 de noviembre, ya que los cambios técnicos comenzarán a producirse a partir de esa fecha.

COMPATIBILIDAD

La llegada de la TDT en UHD no significa que todos los hogares tengan que adquirir un nuevo aparato.

Los televisores que no sean compatibles con DVB-T2 podrán seguir recibiendo las emisiones que continúen disponibles en alta definición (HD), por lo que el cambio no supondrá dejar de recibir la televisión de manera inmediata.

Sin embargo, para acceder a las nuevas emisiones en Ultra Alta Definición será necesario disponer de un receptor o televisor compatible con DVB-T2 y UHD.

Además, desde la entrada en vigor del nuevo Plan Técnico Nacional de la TDT, en marzo de 2025, los televisores comercializados en España deben estar preparados para recibir emisiones de TDT en UHD.

En este sentido, el consejero del área, Eduardo Arasti, ha subrayado que "la transición será progresiva y está planteada para facilitar la adaptación de los hogares, de manera que la incorporación de la UHD no implique un cambio brusco para los usuarios ni la necesidad de sustituir de inmediato los equipos que ya tienen en casa".

RECOMENDACIONES

Ante la llegada de esta nueva fase de la TDT, el Gobierno de Cantabria aconseja a los consumidores esperar al 5 de noviembre para realizar la nueva resintonización; comprobar si el televisor es compatible con DVB-T2 y UHD, especialmente cuando se trate de equipos antiguos; realizar una búsqueda automática de canales después de la fecha de implantación, y ordenar nuevamente los canales una vez finalizada la búsqueda.

En el caso de comunidades de propietarios que detecten problemas de recepción tras la implantación, consultar con el administrador de fincas o con una empresa instaladora de telecomunicaciones habilitada, y consultar únicamente fuentes oficiales de la Administración y los canales de información de la TDT ante cualquier duda.

La incorporación de la Ultra Alta Definición a la TDT se realizará de forma gradual con el objetivo de facilitar la adaptación de ciudadanos, hogares y comunidades de propietarios.

Esta primera fase permitirá incorporar emisiones en UHD y favorecer la evolución de los servicios de televisión, manteniendo al mismo tiempo la continuidad de la oferta actual para la mayoría de los usuarios.

Desde el Gobierno de Cantabria se ha destacado que este proceso supone un nuevo paso en la modernización de la televisión digital terrestre que permitirá a los ciudadanos disfrutar de una mayor calidad de imagen y sonido, pero que también requiere que conozcan con antelación qué cambios van a producirse y qué deben hacer para seguir recibiendo con normalidad sus canales.

"Queremos trasladar un mensaje de tranquilidad a los consumidores: no será necesario cambiar de televisor de forma inmediata. Lo más importante a partir del 5 de noviembre será realizar una nueva búsqueda de canales para adaptar los televisores a la reorganización prevista", han señalado desde el Ejecutivo autonómico.

La Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno regional ha señalado que se está "ante una evolución tecnológica que debe traducirse en una mejor experiencia para el espectador y, al mismo tiempo, en un proceso sencillo y comprensible para los consumidores".

Finalmente, ha insistido en la importancia de que los consumidores dispongan de información clara y sencilla para afrontar esta transición con normalidad, evitando gastos innecesarios y recurriendo a profesionales habilitados cuando realmente sea necesario intervenir sobre las instalaciones.