El Gobierno crea cuatro plazas de jueces en Santander y Santoña y una de fiscal en Cantabria

Archivo - Juzgados y tribunales. Complejo judicial Salesas. Santander - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación de cuatro plazas de jueces en Cantabria, para los tribunales de instancia de Santander y Santoña, y una de fiscal en la región.

De esta forma, la plantilla de magistrados crece un 4,8 por ciento en la comunidad autónoma y la del ministerio público, un 3,03%. Se trata de una ampliación "histórica" de plazas judiciales, ya que solo en 1991 y 2010 se crearon más (cinco cada año), según ha destacado el Gobierno central en un comunicado.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha aprobado la creación de 500 nuevas plazas para jueces y 200 para fiscales y ha avanzado que se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE) "en los próximos días", de tal manera que "los primeros jueces y magistrados que estarán ya trabajando en sus diferentes destinos se producirán el 31 de diciembre de este año".

Así lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este martes, en la que ha remarcado que "nunca antes en la historia se han creado 700 plazas" para jueces y fiscales en un único año y ha indicado que este es el "ritmo" que se tiene que llevar a cabo "en los próximos años también".

El ministro ha indicado que, de las 500 nuevas plazas, 368 son para tribunales de instancia y 96 para órganos colegiados. De manera pormenorizada, 76 plazas irán a las audiencias provinciales, nueve a los tribunales superiores de justicia, siete al Tribunal Supremo y cuatro a la Audiencia Nacional.

Además, 34 plazas son de adscripción territorial, "destinadas a un territorio pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo", ha explicado, y las dos últimas son para el Tribunal Central de Instancia. "Con este aumento de plazas, la planta judicial aumenta en un 8,5%", ha abundado.

Bolaños ha remarcado que esta ampliación se ha realizado "gracias a la Ley de Eficiencia" porque "crear un juzgado unipersonal costaba entre 500.000 y 600.000 euros", mientras que crear una unidad judicial con los tribunales de instancia cuesta "en torno a 100.000 euros".

Así, ha remarcado que las nuevas unidades judiciales costarán unos 55 millones de euros al erario público, mientras que si se hubieran creado "con los arcaicos juzgados unipersonales" hubiera costado "más de 260 millones de euros".

Respecto a las 200 nuevas plazas de fiscales, Bolaños ha remarcado que "se distribuyen entre todas las comunidades autónomas y órganos centrales y refuerzan áreas especialmente relevantes y que afrontan nuevos desafíos".

"Creamos nuevas plazas como el fiscal de Sala responsable de la unidad de protección de datos; incrementamos fiscales en la Inspección Fiscal; reforzamos la Fiscalía de Sala contra los delitos de odio y discriminación, de trata de personas, de extranjería y de Violencia sobre la Mujer y, además, también incorporamos nuevas plazas en cooperación penal internacional y en criminalidad informática, que son áreas que están especialmente tensionadas por su carga de trabajo", ha explicado.

"ELEVADA CARGA DE TRABAJO" DE LOS FISCALES

Con la creación de estas 200 plazas, aumenta "de una tacada" un 7,1% la plantilla de la carrera fiscal, "pasando de 2.804 efectivos a 3.004", ha manifestado Bolaños, al tiempo que ha recordado que "nunca se habían creado ningún año más de 100 plazas de fiscal en ejercicio".

Y es que el ministro ha remarcado que "se necesita adaptar la plantilla de fiscales al incremento que tiene la plantilla de jueces y magistrados", al tiempo que ha enfatizado en "la elevada cargada de trabajo que la carrera fiscal tiene en algunas áreas".

La ampliación de la plantilla "va a tener dos efectos", ha abundado Bolaños: "Que los ciudadanos tengan resoluciones judiciales en plazos más breves y que los jueces y magistrados tengan cargas de trabajo más razonables".

Por otro lado, Bolaños ha anunciado que el Gobierno va a profundizar en la "comarcalización de determinadas secciones de Violencia sobre la Mujer en tribunales de instancia", esto es, "conseguir un equilibrio que sea razonable entre una proximidad al órgano judicial y también una respuesta especializada".

"De tal manera, por poner algún ejemplo, que la sección de violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Lorca (Murcia) extenderá su competencia sobre Totana o la de Cartagena sobre la de San Javier o la de Badalona (Barcelona) sobre Santa Coloma de Gramanet", ha expuesto.