El Gobierno destaca que Cantabria registra en octubre el mejor dato de paro en 16 años e histórico de afiliación

Buruaga dice que estos datos "razonablemente positivos" muestran que las políticas económicas del Gobierno regional "están funcionando"

SANTANDER, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha registrado el menor número de desempleados del mes de octubre de los últimos 16 años, con "el mejor" dato de la serie histórica en todos los sectores --un descenso en hombres, en mujeres y en todos los tramos de edad-- y ha logrado "máximos históricos" en personas afiliadas a la Seguridad Social, "con una cifra nunca alcanzada" en la Comunidad Autónoma, según el Gobierno regional.

En un comunicado, el Ejecutivo ha detallado que los 29.491 parados registrados en octubre en las oficinas de empleo de Cantabria representan "el mejor dato de paro de un mes de octubre desde el año 2008", de igual forma que en el caso de las mujeres, con 17.512, y de los mayores de 25 años, con 27.346 personas desempleadas.

En los menores de 25 años, con 2.145, supone el mejor dato de un mes de octubre en este siglo, al igual que ocurre con todos los sectores productivos, donde este mes es el mejor de toda la serie histórica.

En los hombres, con 11.979 desempleados, representa el mejor dato en un mes de octubre desde el año 2007; en los mayores de 45 años, con 17.314 desempleados, supone el mejor dato desde 2011, siendo los hombres de esta franja de edad el mejor dato desde 2009, con 6.833 desempleados; y las mujeres, con 10.301, presentan el mejor dato desde 2019.

También destaca el Gobierno que el primer empleo en Cantabria registrado este mes de octubre es el mejor dato desde 2009.

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, en Cantabria asciende a 233.467 personas, lo que supone un aumento interanual en 4.943 personas (2,16%), el mejor mes de octubre en afiliación media y el noveno mejor dato a nivel nacional.

Respecto a la contratación, el Gobierno ha destacado el incremento experimentado por los contratos indefinidos tanto en términos intermensuales como interanuales, por encima de la media nacional en ambos casos.

La presidenta de Cantabria, María José Saénz de Buruaga, ha valorado de manera positiva unos "buenos datos y razonablemente positivos" para un mes de octubre "tradicionalmente malo" para el empleo en Cantabria, "donde estamos acostumbrados a llevarnos un buen batacazo o un buen varapalo".

Sin embargo, "esta no vez no ha sido así", ha asegurado la presidenta, quien ha destacado que se trata del mejor dato de paro registrado desde el año 2008 en un mes de octubre, cuando en este mismo mes del año pasado, ha recordado, el paro subía en Cantabria un 3,61% y ahora baja un 7%, en comparación con el año pasado.

Pero, más que los datos, "que son muy importantes, una buena noticia y un buen signo", a Buruaga le preocupa que "las buenas tendencias" se sostengan en el tiempo y los datos de octubre, en el que el Cantabria "sigue creando empleo", ha señalado, "nos permiten ser modernamente optimistas en nuestras perspectivas económicas".

No obstante, se ha mostrado partidaria de seguir perseverando en la línea de reformas que el Gobierno de Cantabria ha emprendido esa legislatura; "seguir insistiendo" y no abandonar esas políticas económicas que, en su opinión, "funcionan y empiezan a dejar ver estos resultados con los que, aunque no llegamos al objetivo ni a la meta que nos hemos marcado, nos indican que vamos en la buena dirección y que éste es el camino".

Dentro de la estacionalidad habitual de estos meses, Buruaga ha subrayado que lo "excepcional" es ver que "nunca antes había subido menos el paro en todos los sectores en un mes de octubre" o que "estemos en máximos históricos en afiliados a la Seguridad Social en un mes de octubre".