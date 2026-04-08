El Gobierno destina 70.000 euros a ayudas para centros de recogida de animales abandonados

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SANTANDER 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación ha convocado ayudas destinadas a centros de recogida de animales abandonados en Cantabria para el año 2026, dotadas con una partida de 70.000 euros.

Estas ayudas, que tienen como objetivo reforzar la protección y el bienestar animal en la comunidad autónoma, se concederán en régimen de concurrencia competitiva y están dirigidas a asociaciones de protección animal legalmente constituidas y sin ánimo de lucro que gestionen centros ubicados en Cantabria.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica este miércoles el extracto de la convocatoria, de la que podrán beneficiarse tanto entidades que trabajen con animales de compañía como aquellas que atiendan animales de producción abandonados. En el caso de los de compañía, será necesario disponer de un convenio o acuerdo de colaboración con entidades locales para el desarrollo de esta actividad.

Las ayudas financiarán inversiones destinadas a la mejora o adaptación de las instalaciones de custodia de animales abandonados, como vallados perimetrales o boxes, así como los gastos derivados de su atención, entre los que se incluyen la alimentación, la identificación, los tratamientos veterinarios -incluida la esterilización- y el traslado de los animales.

De la dotación total de 70.000 euros con la que cuenta la convocatoria, 60.000 euros se destinan a cubrir gastos corrientes y 10.000 euros a inversiones en infraestructuras.

Las inversiones podrán ser subvencionadas hasta el 100% del gasto aprobado y realizado, con un máximo de 9.000 euros por beneficiario y año. Mientras, los gastos corrientes serán subvencionados en un 50%, con cuantías máximas que varían en función del tipo de animal, alcanzando hasta 400 euros en el caso de animales de producción de gran tamaño, 200 euros para perros, 75 euros para gatos y 50 euros para animales de producción de pequeño tamaño.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir de este jueves, y éstas deberán dirigirse a la Consejería de Desarrollo Rural y presentarse preferentemente a través del Registro Electrónico General o por cualquiera de los medios previstos en la normativa.