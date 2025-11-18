El Gobierno dragará y limpiará el arroyo Los Álamos en 2026 para evitar inundaciones en Vega de Villafrufre

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, recibe al alcalde de Villafufre, José Luis Cobo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria acometerá en 2026 el dragado y limpieza del arroyo Los Álamos para evitar las frecuentes inundaciones que se producen en Vega de Villafufre cuando llueve con intensidad, con un presupuesto de aproximadamente 80.000 euros.

Además, el Ejecutivo invertirá el año que viene otros 280.000 euros para reformar la plaza del Ayuntamiento, tal y como se ha comprometido hoy la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, con el alcalde de Villafufre, José Luis Cobo, en el transcurso de la reunión que han mantenido para analizar el resultado de los proyectos ejecutados ya en esta legislatura y las principales necesidades para los próximos años.

Entre ellas se encuentran estas dos actuaciones que Buruaga y Cobo han abordado este martes, que llevará a cabo la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, y que avanzan en estos momentos en su tramitación, ha informado el Gobierno.

En el caso del dragado y la limpieza de Los Álamos, la idea es que los trabajos se desarrollen durante el verano, aprovechando las condiciones favorables que presenta el arroyo en esa época del año, mientras que, por lo que respecta a la rehabilitación de la plaza, el objetivo es que las obras empiecen "cuanto antes".

La presidenta ha destacado la importancia de estas iniciativas para mejorar el día a día de los vecinos de Villafufre y ha reiterado su compromiso con el progreso de este municipio.

Progreso que, según el alcalde, ha comenzado en esta legislatura de la mano del actual Gobierno de Cantabria, "después de muchos años en los que no nos habían hecho -al anterior Ejecutivo regional- absolutamente nada".

Por este motivo, José Luis Cobo ha agradecido el "impulso" que María José Sáenz de Buruaga está dando a Villafufre con inversiones importantes en obras y servicios, entre las que ha citado las realizadas en saneamientos, mejora de viales y caminos rurales o la destinada al acondicionamiento de la casa del médico, que está próximo a concluir.

La reunión ha tenido lugar en la sede del Gobierno cántabro y en ella también han participado los concejales Vicente Setién, Juan Fernández y Daniel Ruiz.