El Gobierno felicita a Santillana "por su capacidad de innovar" con el primer espectáculo inmersivo navideño de España

'In Nomine Lux', en Santillana del Mar - AYUNTAMIENTO DE SANTILLANA DEL MAR

SANTANDER, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, Luis Martínez Abad, ha felicitado a Santillana del Mar "por su capacidad de innovar y hacer año a año más atractiva la oferta turística de esta villa que en estas fechas es cada vez más bonita y singular".

Así lo ha manifestado Martínez Abad en el estreno este viernes de 'In Nomine Lux', el primer espectáculo inmersivo de Navidad en España, donde ha estado acompañado por la alcaldesa, Sara Izquierdo, y el resto de miembros de la corporación municipal, según ha informado el Gobierno de Cantabria.

'In Nomine Lux' combina proyecciones monumentales, actores en directo, música en vivo, efectos especiales y un mensaje espiritual y artístico. Concebido específicamente para Santillana del Mar, el municipio se sitúa como "referente" de las fiestas navideñas en Cantabria y como uno de los destinos turísticos navideños de España.

De acceso gratuito, 'In Nomine Lux' transforma las tres fachadas históricas de la Plaza Mayor en gigantescos lienzos vivos, gracias a un despliegue de vídeo mapping que envuelve al público en una narrativa audiovisual.

Se emplean más de 100 metros lineales de proyecciones en alta definición sobre los edificios que rodean la plaza, iluminación ambiental y puntual para actores distribuidos en distintos puntos del espacio, y sonido envolvente por zonas.

Una torre escénica de seis metros de altura, inspirada en los capiteles del claustro de la Colegiata, es el eje de la representación escénica en vivo.

El personaje de El Pantocrátor, interpretado por el director artístico del espectáculo, Edy Asenjo, guia espiritualmente la experiencia que incluye una confrontación con "el Caído", representante del mal en la Tierra, encarnado por Sergio Vinicio, campeón nacional de Krav Maga, cuya presencia física da vida a un antagonista cargado de fuerza y simbolismo. Y los niños lo viven un cuento visual narrado por la voz de la niña Deva Fernández.

Mientras, el público juvenil disfruta de un montaje con escenas de acción, coreografías teatrales y una canción original de uno de los géneros de moda, el pop cristiano.

Por último, para los adultos, la experiencia adquiere una dimensión simbólica y espiritual que invita a reflexionar sobre el origen de la vida, el conflicto del ser humano y la promesa de redención simbolizada en el nacimiento de Jesús.

Destaca que el acompañamiento musical incluye composiciones de autores como Philip Glass y Jean-Michel Jarre.

REPRESENTACIÓN

El espectáculo se desarrolla de manera sincronizada entre la Plaza Mayor y la Colegiata.

Cada jornada comienza a las 18.00 horas con el encendido de la iluminación ambiental de la Colegiata, seguido a las 19.00 por la primera representación de 'In Nomine Lux' en la Plaza del Ayuntamiento.

A continuación, a las 19.45 horas, tiene lugar una pieza de iluminación sincronizada en la Colegiata, antes de la segunda representación del espectáculo a las 20.30. Por último, habrá una nueva intervención artística lumínica en la Colegiata a las 21.15.

Las siguientes representaciones tendrán lugar este sábado 29 y los días 5, 6, 12, 13, 17, 18, 26 y 27 de diciembre.