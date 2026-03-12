El Gobierno inicia el pago de la ayuda a 762 ganaderos de vacuno de leche

Archivo - Varias vacas lecheras - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural de Cantabria ha anunciado que mañana viernes, día 13, se realizará el pago de la Ayuda para Ganaderos Extensivos de Vacuno de Leche, que beneficiará a 762 en la región.

La ayuda, financiada con fondos del FEAGA, corresponde al 90 por ciento y asciende a un total de 7,35 millones de euros.

La consejera María Jesús Susinos ha destacado la importancia de esta medida para el sector con el fin de garantizar la sostenibilidad de las explotaciones ganaderas en Cantabria.

Con este apoyo, los ganaderos podrán continuar su actividad "con mayor seguridad y estabilidad" y el objetivo de la Consejería es "reforzar el valor de la producción local y apoyar a quienes mantienen vivas nuestras tradiciones".

Además, ha destacado que estos pagos forman parte del compromiso del Gobierno con el sector, especialmente en aquellos modelos de producción que combinan la actividad económica con el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible.