El Gobierno invertirá 150.000 euros en mejorar los espacios judiciales de Reinosa

Visita de Urrutia al Tribunal de Instancia de Reinosa - GOBIERNO DE CANTABRIA

REINOSA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria invertirá 150.000 euros en la mejora del edificio judicial del Tribunal de Instancia de Reinosa, como parte de los compromisos que adquirió en el Pacto para la Justicia.

Así lo ha dado a conocer la consejera de Presidencia, Justicia Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, en la visita que ha realizado este miércoles al municipio.

La actuación contempla habilitar una sala de usos múltiples para la realización de las actuaciones procesales a distancia, además de otras obras de mejora de eficiencia energética, carpintería y reparación de humedades, entre otras.

Además de este nuevo proyecto, Urrutia ha señalado que el Ejecutivo cántabro ha dotado en 2025 a las oficinas de justicia municipales de nuevos medios materiales y equipamientos (ordenadores, escáneres, equipos de videoconferencias) que han permitido acercar la justicia a los ciudadanos y reforzar sus funciones.

Además, el Registro Civil de Reinosa --al igual que el resto de los registros civiles de Cantabria-- se ha beneficiado del proyecto de digitalización de sus libros realizado en 2024 y 2025, que ha servido para modernizar la gestión y facilitar las relaciones con los ciudadanos.

Estas dos actuaciones han supuesto una inversión global para Cantabria cercana a los 1,4 millones de euros, ha informado la consejera.

Con respecto a los cambios en la organización judicial, ha indicado que el Tribunal de Instancia de Reinosa está trabajando con "normalidad" tras culminar el 1 de julio de 2025 su transformación, a pesar de los plazos "muy perentorios que ha exigido el Ministerio en esta reforma".

Al respecto, Urrutia ha indicado que "todo avanza y los resultados que estamos observando nos dan esa previsión de una aceleración de los procedimientos y de las notificaciones".

En este Tribunal de Instancia de Reinosa prestan servicio nueve funcionarios, de los que siete lo hacen en el servicio común y dos en el Registro Civil. Además, la Consejería ha reforzado la plantilla tras consolidar a un gestor procesal que anteriormente trabajaba en el tribunal como refuerzo.

En la visita también ha participado el director general de Justicia y Víctimas del Terrorismo del Gobierno de Cantabria, Juan Sáez Bereciartu.

NUEVOS MEDIOS PARA PROTECCIÓN CIVIL

Por otro lado, la consejera ha visitado la sede de la Agrupación de Protección Civil que, con 43 años, es una de las más antiguas de Cantabria.

Allí ha inspeccionado el nuevo material y vestuario subvencionado por su departamento para mejorar el trabajo de los voluntarios, que ha alcanzado los 9.190 euros de inversión en los dos últimos años. Montante que se suma a los 8.591 euros en equipamiento para el Cuerpo de Policía Local. De este modo, ha destacado que casi 17.800 euros han sido destinados a mejorar la seguridad en el municipio.

Al hilo, Urrutia ha hecho balance de las intervenciones del parque de emergencias de Reinosa, que en el último año han crecido hasta alcanzar las 371 salidas, que han estado relacionadas con incendios forestales y urbanos, accidentes de tráfico, rescates, apoyo a asistencias sanitarias o dispositivos preventivos.

La actividad de este parque ha supuesto el 15 por ciento de la actividad total de los parques autonómicos. Ha destacado que es un servicio "esencial" para la comarca, al atender a doce municipios de Campoo y también por su singularidad, puesto que hace frente a las condiciones meteorológicas de la zona, como la nieve en invierno o elevadas temperaturas en verano.

Además de esto, la consejera ha repasado otras inversiones realizadas a través del Fondo de Cooperación Municipal, que para este año supera los 279.000 euros para Reinosa. Cantidad que se incrementará un 5% con la aprobación de los nuevos presupuestos.

Del mismo modo, el municipio se ha beneficiado del Plan de digitalización de los ayuntamientos con trece puestos de trabajo inteligentes que facilitan el trabajo de sus funcionarios.

Por último, ha mostrado su reconocimiento hacia el alcalde de Reinosa, José Luis López Vielba, que "en unas condiciones difíciles" --gobierna en minoría tras romperse el pacto de gobierno con el PRC y se enfrenta a una moción de censura-- está haciendo "un grandísimo esfuerzo" en estos tres años para mejorar las condiciones del personal del Ayuntamiento, así como traer "grandes proyectos", lo que ha supuesto, a su juicio, "mejorar y modernizar" el municipio.

Por su parte, el regidor ha anunciado la incorporación de dos voluntarios más al servicio de protección civil y ha valorado la puesta en marcha de la Ley de Simplificación Administrativa y la convocatoria única para acceder a los cuerpos de policía local. En este sentido, ha considerado que el municipio deberá ofertar más plazas a través de este proceso único para completar la actual plantilla.