El Gobierno invierte 200.000 euros para mejorar la eficiencia energética de cuatro municipios

SANTANDER, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha invertido cerca de 200.000 euros para mejorar la eficiencia energética de cuatro municipios de la región: Suances, Cartes, Arenas de Iguña y San Felices de Buelna, mediante la renovación del alumbrado público y la financiación de una instalación solar fotovoltaica para autoconsumo.

En el caso de Suances, la Dirección General de Industria, Energía y Minas ha invertido más de 48.000 euros para renovar 74 puntos de luz con tecnología LED.

A petición del Ayuntamiento, se ha llevado a cabo la reposición del alumbrado público a lo largo de la carretera CA-132, entre los puntos kilómetros 0 y 2; las avenidas José Antonio (en la plaza del Duo) y Derechos de la Infancia (zona de Caja Cantabria); la bajada desde el estanco Jaime hasta el Palacio del Amo; las calles Jaime del Amo, Cuba de Abajo y Ángel Ruiz, así como en la zona de los Jardines de Viares.

Con esta renovación se espera reducir el consumo en un 75 por ciento y ahorrar en el mantenimiento anual más de 300 euros, después de pasar de un consumo actual de 59.480 kilovatios hora al año y un coste anual estimado de más de 7.700 euros a un consumo propuesto de 16.521 kilovatios hora al año y un coste estimado de 2.147 euros.

Por lo tanto, se producirá un ahorro energético de 42.959 kilovatios hora al año y un ahorro económico anual en consumo de 5.584 euros, además de un impacto ambiental y un retorno de la inversión, según ha explicado el Gobierno en nota de prensa.

Por otro lado, a petición del Ayuntamiento de Cartes la Consejería de Industria ha mejorado el alumbrado público en los polígonos industriales de Molladar y La Llanada con una inversión de casi 50.000 euros.

La actuación ha consistido en la renovación y ampliación del alumbrado público (88%) mediante la instalación de nuevas luminarias LED y la adecuación de las líneas de alimentación eléctrica en baja tensión (12%).

De esta manera, se reducirá el consumo energético en más de un 60%; se mejorará la seguridad y fiabilidad, con la mejora de la instalación eléctrica y del alumbrado viario; se reducirá la emisión de dióxido de carbono y se eliminan los equipos con mercurio con un alumbrado adaptado al entorno urbano y rural, evitando deslumbramientos y mejorando la visibilidad nocturna.

En el caso de Arenas de Iguña, se ha instalado alumbrado público en los tramos CA-804, entre Cohiño y Los Llares, y CA-805, entre Arenas y Palacio, con el fin de mejorar la eficiencia energética y la seguridad vial mediante la implantación de tecnología LED.

En concreto, la Consejería ha financiado la obra con una partida de más de 48.000 euros para que el Ayuntamiento dote de alumbrado público dos tramos que carecen actualmente de iluminación, con la instalación de 27 farolas con luminarias LED entre Cohiño y Los Llares, y 15 farolas, con las mismas características técnicas, entre Arenas y Palacio.

La colocación de estas 42 nuevas luminarias cumple con los objetivos de eficiencia energética, al sustituir tecnologías obsoletas por LED de alto rendimiento y larga vida útil, y de ahorro estimado, al reducir el consumo eléctrico en torno al 55-60% y disminuir el coste anual en un 56%.

ENERGÍA LIMPIA

Finalmente, la Dirección General de Industria, Energía y Minas ha invertido alrededor de 48.000 euros en una instalación solar fotovoltaica para autoconsumo promovida por el Ayuntamiento de San Felices de Buelna que se ha colocado sobre la cubierta del polideportivo municipal, situado en el barrio Rivero.

Su objetivo es generar energía eléctrica de origen renovable para el autoconsumo instantáneo en las propias instalaciones del polideportivo con un sistema que funcionará bajo la modalidad de autoconsumo con excedentes, de tal manera que, durante las horas de sol, la energía generada se consumirá directamente.

Además, en caso de que la producción supere el consumo del edificio, los excedentes de energía serán vertidos a la red, generando una compensación energética en la factura eléctrica del Ayuntamiento.

La planta se monitoriza mediante un software que permite consultar la producción histórica y en tiempo real a través de un portal web y aplicaciones móviles. En caso de un corte de suministro en la red eléctrica, el inversor se desconectará automáticamente para garantizar la seguridad.

El sistema fotovoltaico cuenta con una capacidad de 40 kilovatios y 90 paneles fotovoltaicos, lo que le permite generar de manera anual 38,13 megavatios hora de energía limpia, y evita la emisión a la atmósfera de más de 20 toneladas de dióxido de carbono cada año.