El Gobierno licitará la mejora del primer tramo de la carretera entre el Pontarrón y Agüera por 1,2 millones

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el alcalde de Guriezo, Ángel Llano - GOBIERNO

El proyecto de la segunda y última fase se redactará en 2026

SANTANDER, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno autonómico licitará "próximamente", a través de la Consejería de Fomento, la mejora del primer tramo de la carretera CA-151 entre el Pontarrón y Agüera, con un presupuesto base de 1,2 millones de euros y un plazo de 12 meses.

Así lo ha anunciado la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, tras recibir en su despacho al alcalde de Guriezo, Ángel Llano, para analizar con él las principales demandas del municipio y los proyectos que están en marcha en estos momentos, como este de la CA-151, que se va a ejecutar en dos fases. El primer tramo en obras será el que discurre del punto kilométrico 7 al 14,3.

Además, la presidenta ha confirmado que en 2026 se llevará a cabo la redacción del proyecto del segundo tramo, entre el punto kilométrico 0 y el 7, con el objetivo de completar la renovación integral de una carretera que en la actualidad presenta un elevado nivel de deterioro.

La jefa del Ejecutivo cántabro ha mostrado su satisfacción por atender esta "vieja demanda" de los vecinos de Guriezo que empezará a materializarse a partir del próximo año si se aprueba el proyecto de presupuestos para la comunidad autónoma, que incluye ya la partida correspondiente para poder empezar las obras.

Además, el alcalde ha trasladado a Buruaga otras necesidades en materia de saneamiento, modernización de los servicios públicos y gestión de montes, propuestas que la presidenta se ha comprometido a estudiar con las diferentes consejerías competentes.