Gobierno niega una privatización en la hostelería y hotelería de Cantur tras la adjudicar la gestión de La Corza Blanca

SANTANDER 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, ha negado una privatización en la hostelería y hotelería de Cantur tras anunciar este miércoles la adjudicación a la empresa SNÖ Hotels de la gestión del hotel La Corza Blanca de Brañavieja y de los servicios de restauración de la estación de esquí de Alto Campoo, dependientes de la citada empresa pública, durante tres años que podrían prorrogarse hasta los 12.

Así lo ha asegurado tras reunirse, posteriormente al anuncio, con el comité de empresa de Cantur, encerrado en las oficinas centrales del PCTCAN, después de que los sindicatos expresaran su temor ante la "presunta privatización de la hostelería de Cantur".

"Entiendo el miedo que ellos podían tener en que esto pudiera ser el comienzo, de alguna manera, de la externalización de los servicios de hotelería y hostelería en la empresa, y se lo he dicho y se lo he repetido: definitiva y rotundamente, no. Es más, me he comprometido a dárselo por escrito porque no tiene nada que ver", ha subrayado en declaraciones a los medios el consejero, que ha precisado que se trata de un "acuerdo de colaboración, un convenio que estamos seguros de que va a repercutir de forma beneficiosa en la zona".

Además, Martínez Abad ha explicado que esta "colaboración público-privada" no afecta a los trabajadores de las instalaciones y de hecho se ha podido llevar a cabo, entre otras cosas, por no haber personal contratado en ninguna de las dos instalaciones en las que se va a realizar.

"Y por ese motivo ninguna persona trabajadora de Cantur sufriría modificación alguna en su relación laboral con la empresa, por lo que no se va a perjudicar en medida alguna los derechos de los trabajadores de la empresa pública", ha subrayado.

Y ha reiterado que "todos los profesionales con los que contamos en Cantur van a continuar manteniendo su puesto de trabajo en los mismos términos que lo mantenían hasta ahora".

Tras reiterar que la decisión no va a "impactar en ningún puesto de trabajo", el consejero ha explicado que lo que se pretende con ella es "generar mucha más riqueza en la comarca, dinamizando y desestacionalizando el turismo".

Como muestra, se ha remitido al proceso de estabilización en desarrollo, en el que "la mayoría de los puestos a estabilizar en hostelería-restauración son indefinidos a tiempo completo". "Si el Gobierno o este consejero tuviera intención de privatizar algún servicio de restauración no estaríamos realizando este tipo de contrataciones que publicamos en el BOC en el mes de julio", ha apostillado.

En relación a la empresa que gestionará La Corza Blanca y la restauración en Alto Campoo, ha afirmado que tiene la capacidad de aportar recursos durante todo el año. "Nosotros estábamos abriendo aproximadamente una media de tres meses al año el hotel, y de entrada la propuesta es abrir unos nueve meses, generando trabajo en la zona", que desde la compañía se ha cuantificado en unos 40 empleos.

De hecho, ha indicado, "esta empresa contrata siempre a personal de la comarca y el consumo de materia prima es siempre en la comarca".

La desestacionalización se producirá porque SNÖ Hotels tiene capacidad para atraer diferentes nichos de mercado, más allá de la temporada de nieve --deportistas, viajes escolares, turismo religioso...--, además de otra serie de actuaciones que permitirá abrir nueve meses al año "de entrada" pero con el objetivo de hacerlo todo el año, ha señalado.

Y es que a ello se suma las actuaciones que está preparando Cantur con el mismo objetivo de desestacionalizar y generar riqueza en la comarca, algunas de la cuales ya se están preparando y otras son inversiones "a más largo plazo".

"Lo que queremos es que el personal que trabaja en la estación no trabaje exclusivamente en los meses donde está la nieve, sino que tenga trabajo con todo aquello que nos llega de fuera y luego el impacto que tiene a nivel económico en la comarca", ha señalado.

Además, Martínez Abad ha apuntado que no es la primera vez que se externaliza una prestación, como en La Casona de Carmona, "y así lo venían haciendo los anteriores gobiernos".

Finalmente, el consejero ha recordado que la presentación de la nueva temporada de Alto Campoo tendrá lugar el 14 de noviembre y el 1 de diciembre "vamos a tener todo preparado para abrir", al igual que la empresa.

En relación a la situación actual del hotel, Martínez Abad la ha calificado de "un tanto compleja", ha indicado que las inversiones correrán a cargo tanto de la empresa como de Cantur y ha asegurado que, de este modo, "una instalación deficitaria va a dejar de ser deficitaria para los ciudadanos de Cantabria".

"Y no solo eso, sino que va a generar recursos para Cantur que va a poder invertir en el hotel. Con el primer año tenemos capacidad para abordar las obras de restauración que necesita el hotel", ha concluido.

SNÖ HOTELS

En la rueda de prensa previa, el responsable del grupo hotelero, David Rey, ha explicado que su empresa se encuentra en estos momentos en expansión y cuenta con numerosos hoteles y alojamientos, especializados en la gestión del sector de nieve y alta montaña, tanto en el sector público como en el privado.

Disponen en total de 950 plazas hoteleras y 60 apartamentos, con un total de 2.500 camas. Están presentes en estaciones de alta montaña en el Pirineo como son los valles de Arán y Boi en el Pirino Catalán y los Valles del Roncal, Benasque, Tena o la localidad de Bielsa en el Pirineo Aragonés. Aportando gran afluencia de visitantes a diversas estaciones invernales como pueden ser Candanchú, Formigal y Beret, entre otras.

El grupo tiene experiencia que le permite trabajar en nichos de mercado de fuera de temporada, como deportistas que requieren estancias en altura para preparar sus temporadas, viajes escolares de fin de curso y turismo religioso.