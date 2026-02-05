El Gobierno ratifica la interposición del contencioso administrativo contra la resolución de la alcaldesa de Cartes

Policía Local en la zona de la vivienda donde se albergará a menores migrantes en foto de archivo - EUROPA PRESS

SANTANDER 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha ratificado este jueves la decisión adoptada ayer de urgencia por la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, por la que autorizaba al Servicio Jurídico a interponer un recurso contencioso administrativo contra la resolución de la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto, en la que ordenaba la inmediata paralización de la actividad del centro de acogida de emergencia habilitado para acoger 18 menores migrantes no acompañados.

Los Servicios Jurídicos emitieron el miércoles el informe que solicitó la Consejería de Inclusión Social, tras recibir la resolución de la regidora el pasado 3 de febrero, en el que proponen la interposición de un recurso contencioso administrativo al considerar que la resolución del Ayuntamiento de Cartes no es conforme a derecho.

Ante la necesidad de tomar medidas de manera urgente, para la "mejor defensa de la Administración autonómica" y "el superior interés del menor", la consejera de Presidencia autorizó en la jornada de ayer la interposición de este recurso que hoy ha ratificado el Consejo de Gobierno.

La petición de las medidas cautelarísimas, que el Gobierno formalizó ayer por la mañana, va dirigida al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que prevé resolver a partir de hoy.

Con ellas, el Ejecutivo regional pide a la justicia que se paralice la orden del Ayuntamiento, en la que alega motivos urbanísticos para frenar la actividad en el centro destinado a acoger a estos menores, después de que la Fundación Cuin, gestora del centro, recibiera dicha resolución el martes al mediodía.