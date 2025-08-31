El Gobierno trabaja en regular la Agrupación de Productores de Vino de Cantabria para impulsar el sector

SANTANDER 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Alimentación, María Jesús Susinos, ha asegurado que el Gobierno autonómico sigue trabajando en la regulación de la Agrupación de Productores de Vino de Cantabria (antiguo Consejo Regulador) con el fin de impulsar, con un sello de calidad diferenciada, un sector "viable" y con un futuro "prometedor".

Asimismo, ha puesto en valor las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) Vinos de la Tierra con las que cuenta Cantabria: la IGP Costa de Cantabria y la IGP Vinos de la Tierra de Liébana.

En total, ambas aglutinan a 49 viticultores, 18 bodegas y 74 hectáreas inscritas, con una producción de 300.000 litros.

Susinos ha realizado estas afirmaciones durante la visita que ha realizado a las instalaciones Bodegas Behetría, en el municipio de Cieza, donde ha podido comprobar los viñedos de una empresa que genera una producción media de unas 21.000 botellas de albariño tradicional que se comercializa, en su mayor parte, en establecimientos hosteleros de Cantabria.

La consejera, quien ha estado acompañada por el alcalde, Juan Manuel Cuevas, y el propietario de la bodega, Manuel Torio, ha abogado por impulsar el sector vitivinícola y apoyar las empresas familiares que están haciendo "un esfuerzo importante" por recuperar viñedos abandonados, fomentar la superficie vitivinícola, aplicar técnicas "cada vez más eficientes y sofisticadas de producción" y desarrollar sistemas modernos en la elaboración del vino.

"El beneficio que este sector genera para la economía, el medio rural y el paisaje de nuestra región es mucho más que evidente", ha afirmado la consejera, quien ha reafirmado el compromiso de su departamento de seguir apoyando a los productores en la mejora de sus explotaciones.

Al respecto, se ha referido al crecimiento de la producción, la construcción de bodegas nuevas, permisos para comercializar vinos, introducción y asesoramiento de enólogos, nuevas plantaciones, compras de derechos a otras regiones, mejora de técnicas en el cultivo y en la elaboración del vino y el crecimiento de las denominaciones de origen.

REGULACIÓN DE LAS AGRUPACIONES DE PRODUCTORES

Susinos ha recordado que el Gobierno ha dado "un paso histórico" esta legislatura con la regulación de las Agrupaciones de Productores de carne, sobaos, quesos, miel y vino con el fin de que puedan iniciar su actividad y sean "funcionales" antes de finalizar 2025.

Ha explicado que estas figuras permitirán a los productores contar con el acompañamiento y guía necesarios en este proceso de regulación que ha iniciado el Gobierno a través de su Consejería y de la Oficina de Calidad Alimentaria de Cantabria (ODECA), y tomar sus propias decisiones de forma autónoma en el seno de sus agrupaciones cuando sean operativos de manera oficial.

Para ello, su departamento está trabajando en la elaboración de un decreto que regulará aspectos "tan importantes para el sector agroalimentario" como el reconocimiento de las agrupaciones de productores y de nuevas indicaciones geográficas o la modificación de las actuales, "que se hace necesaria tras la entrada en vigor del reglamento europeo y del Consejo relativo a Indicaciones Geográficas".

"El sector vitivinícola es un sector joven, que tiene un potencial enorme por desarrollar en los años venideros, y por ello se ha invitado a participar a viticultores y bodegueros al objeto de ir de la mano compartiendo la problemática que rodea al sector, aportando experiencias, asesoramiento jurídico y de promoción", ha señalado Susinos.

Ha estado acompañada en la visita también por la directora general de Desarrollo Rural, Carmen Fernández; el director de la ODECA, Juan Luis Centeno, y el teniente alcalde, José Luis Vela, ha informado el Gobierno en nota de prensa.