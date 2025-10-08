Gobierno y UNEATLÁNTICO "consolidan" el proyecto para la creación de una segunda residencia universitaria en el PCTCAN

Silva pone en valor el incremento de la oferta formativa que ha experimentado la institución académica

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades y la Universidad Europea del Atlántico (UNEATLÁNTICO) han destacado la "consolidación" del proyecto para la creación de una segunda residencia universitaria en el Parque Científico y Tecnológico, que supondrá una inversión cercana a los 30 millones de euros.

La iniciativa "ha supuesto que UNEÁTLANTICO y Gobierno de Cantabria hayan tenido que trabajar de una manera intensa durante meses para lograr una solución" para el suelo que va a acoger ese proyecto, ha apuntado el consejero del ramo, Sergio Silva, tras la celebración de un encuentro de coordinación con el rector de la universidad, Rubén Calderón.

Al término de esta reunión, celebrada en la Consejería de Educación para abordar planes y proyectos conjuntos, ha puesto en valor el incremento de la oferta formativa que ha experimentado UNEATLÁNTICO, que complementa la disponible en la Universidad de Cantabria y "contribuye a la mejora del sistema universitario cántabro".

Silva y Calderón han abordado las perspectivas de este escolar 2025-2026, que se inicia en UNEATLÁNTICO con una matrícula de 5.000 alumnos y una oferta formativa de 15 grados, lo que "consolida" a esta universidad dentro del ecosistema universitario cántabro que ya cuenta con un total de 17.000 alumnos si se suman los correspondientes a esta institución académica y a la Universidad de Cantabria.

El consejero ha celebrado la "relación cordial y de cooperación" que ambas universidades mantienen, que contribuye a "fortalecer el sistema universitario cántabro".

Por su parte, el rector ha señalado que todo va de "forma ordinaria, lo que es una buena señal en materia educativa". Con respecto al futuro hacia el que se dirige la institución académica ha indicado que, tras alcanzar este curso la cifra de 900 alumnos de nuevo ingreso en modalidad presencial, en estos momentos se apuesta por dar nuevos pasos en otros proyectos, como la investigación.