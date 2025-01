La gripe "se mantiene estable" en Cantabria pero otros virus causan "muchas infecciones" en personas mayores

SANTANDER 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Cantabria, César Pascual, ha asegurado que los casos de gripe "se mantienen más o menos estables" pero ha indicado que hay otros virus que están causando "muchas infecciones respiratorias agudas", sobre todo en personas mayores, colectivo en el que se ha detectado "mucha incidencia" del Virus Respiratorio Sincitial (VRS) y ante el que se está planteando la inmunización de adultos para el próximo año.

Así lo ha señalado Pascual este jueves a preguntas de la prensa sobre la situación de la incidencia de la gripe en la región, así como de otros virus respiratorios, y por lo que la semana pasada se recomendó el uso de la mascarilla en los centros sanitarios, tanto para pacientes como para profesionales.

Pascual ha reiterado que el centro hospitalario "más afectado" en su actividad asistencial es Sierrallana y que Valdecilla "se mantiene en expectativa" pero no ha registrado "cambios significativos" en cuanto a las asistencias por casos de gripe.

Sobre los casos atendidos en Atención Primaria, el consejero ha indicado que ahí "quizá sí haya un pequeño descenso" pero "no tenemos motivos para pensar" que ello indique que "vamos hacia una curva descendente".

Ante esta situación, ha apuntado que desde la Consejería de Salud "de momento" no se han tenido que adoptar medidas adicionales, pero Pascual ha asegurado que "la situación se monitoriza día a día".

En cualquier caso, ha recalcado que "el caso de no llegar a las cifras de pandemia del virus no quiere decir que otros virus no estén causando muchas infecciones respiratorias agudas, sobre todo en las personas mayores".

En este sentido, y en comparación con la información que se comparte con otras Comunidades Autónomas, "el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) está incidiendo mucho en las personas mayores" y, por ello, "nos hemos planteado que para el año que viene la inmunización en adultos".