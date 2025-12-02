El grupo de parlamentos regionales sobre áreas de montaña de la UE aprueba un documento con 7 propuestas de Cantabria

La presidenta del Parlamento cántabro, María José González Revuelta. - PARLAMENTO DE CANTABRIA

SANTANDER 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Trabajo sobre Áreas de Montaña e Interiores de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa (CALRE) ha aprobado un documento que recoge una serie de demandas, entre ellas siete propuestas por Cantabria, que se harán llegar a las autoridades de la Unión Europea.

En el texto, que el Grupo llevará a la reunión general de CALRE del próximo mes de enero, se propone dar "más relevancia institucional" a las regiones montañosas y de interior (con un pacto europeo y una directiva marco especial para ellas, que desarrolle "una verdadera estrategia UE") y, a la vez, apostar "con más intensidad" por revitalizarlas económicamente, con una serie de medidas.

En concreto, las propuestas introducidas por la presidenta del Parlamento cántabro, María José González Revuelta, plantean garantizar mejor acceso de las áreas de montaña a grandes redes de transporte, asegurar un acceso igualitario a las redes de telecomunicaciones y servicios digitales, compensar a la población por las restricciones ambientales a las actividades cotidianas y diseñar un programa europeo para combatir los mega incendios forestales, cada vez más frecuentes.

También recogen implementar un programa UE para fomentar el acceso a la vivienda en áreas rurales, desarrollar modelos específicos de servicios públicos en sanidad, educación y cuidado de las personas mayores; e implantar una unidad informativa sobre mejores prácticas, que sirva también para monitorizar los resultados concretos de las diferentes políticas y que los casos de éxito puedan ser replicados.

El Grupo, coordinado por el presidente de la región italiana del Trentino-Alto Adigio, Roberto Paccher, ha aprobado este documento en la reunión telemática de este martes, 2 de diciembre, a través de la CALRE, que actualmente dirige la presidenta del Parlamento canario, Astrid Pérez Batista.

La presidenta de la Cámara cántabra se ha mostrado "muy satisfecha" por el "gran consenso" alcanzado y por el hecho de que se hayan recogido "prácticamente todas nuestras ideas", lo que interpreta como "una clara sintonía entre las inquietudes de Cantabria y las de otras regiones con las que compartimos desafíos".

"Todo ello repercutiría positivamente en el horizonte de las producciones ganaderas, agrarias, artesanales y de servicios innovadores, tanto públicos como de emprendedores, en nuestras zonas de montaña", ha destacado González.

Al Grupo pertenecen las regiones de Baviera, Turingia, Bruselas-Capital, Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardía, Toscana, Trentino-Alto Adige/Südtirol (más su provincia autónoma de Trento), Madrid, Extremadura, Galicia, La Rioja y Cantabria. Entre todas suman cerca de 49 millones de europeos, más del 10% de la población de la Unión.

El objetivo de este Grupo de Trabajo es lograr que Bruselas preste "más atención" a estas regiones, que cubren el 80% de la superficie de la UE, representan un 57% de su población, contribuyen al 46% del valor añadido y registran un PIB por habitante que es solo el 70% de la media europea.

Todas ellas afrontan, en todo o parte de sus territorios respectivos, desafíos "muy serios" en demografía, economía y relación con la naturaleza, ha indicado la Cámara cántabra en nota de prensa.