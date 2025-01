Guillermo Blanco pretende de presentarse a suceder a Revilla si cuenta con "receptividad" en los municipios

SANTANDER 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado y exconsejero Guillermo Blanco pretende presentarse a secretario general del PRC, y por tanto, suceder a Miguel Ángel Revilla, si cuenta con el apoyo de los líderes municipales, con algunos de los cuales ya ha contactado.

Así lo ha confirmado el Blanco a Europa Press, aunque ha expresado su disgusto por la filtración de la noticia ya que esperaba hacerla pública una vez hubiera se hubiera comunicado con todos los "número 1" regionalistas y encontrara "receptividad" en ellos.

El que fuera director de gabinete de Revilla ha iniciado desde el pasado fin de semana una "fase interna" de contacto con los "número 1" del PRC en los ayuntamientos para comunicarles su intención de "dar el paso" de presentarse como candidato a la Secretaría General del partido, que desde 1988 ostenta Revilla, para "conocer la receptividad" de su propuesta.

Hasta el momento, ha transmitido su intención a alrededor de medio centenar, es decir, a la mitad de los cabeza de lista regionalistas en los 102 municipios que tiene la comunidad.

"Yo, hasta que no acabe la fase, no diré nada; mi intención era dar una rueda de prensa y dar todas las explicaciones después", ha lamentado Blanco en relación al hecho de que haya trascendido la información.

En este sentido, ha insistido en que, aunque tiene "la intención" de concurrir como candidato, hacerlo depende de la acogida que encuentre en los municipios.

Miguel Ángel Revilla anunció el pasado diciembre que "en abril o mayo" se conocerá al secretario general regionalista en el congreso que convocará el PRC, si bien dijo que aún no había decidido si seguirá siendo secretario general del partido hasta que termine la legislatura, algo que en principio "no estaba en sus planes" pero que no descartaba hacer si los miembros del partido se lo piden de forma unánime.

GUILLERMO BLANCO

Juan Guillermo Blanco Gómez, natural de Ongayo (Suances, 1965), es Graduado Social y Grado en Relaciones Laborales.

Sus comienzos laborales fueron como agente de seguridad privada, policía local y encargado de deportes en el Ayuntamiento de Suances, donde fue concejal por el PRC en los períodos 1995-2007 y 2011-2015. También ha ejercido su actividad de forma autónoma en su despacho profesional.

Desde 1999 ha sido director de Gabinete de Miguel Ángel Revilla en los diferentes puestos de responsabilidad que éste ha asumido durante las siguientes legislaturas. En 2011 pasó a desarrollar tareas institucionales en el Grupo Regionalista del Parlamento de Cantabria.

En 2015 fue elegido diputado del Parlamento cántabro, pero dimitió para volver a la Dirección del Gabinete del Presidente, dimitiendo en abril de 2019. En las elecciones del 26 de mayo de 2019 fue elegido diputado del Parlamento de Cantabria, pero dimitiría al ser nombrado consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en 2019, cargo que ocupó hasta 2023, cuando el Gobierno pasó a manos del PP. Desde entonces, es diputado en el Parlamento de Cantabria.