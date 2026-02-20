El helicóptero del Gobierno rescata a un esquiador inglés herido en Picos de Europa - 112 CANTABRIA

SANTANDER 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El equipo del helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria ha rescatado a un esquiador de montaña inglés, de 32 años, accidentado en Picos de Europa, con una posible fractura de peroné, traumatismo costal y policontusiones.

Una vez alcanzada la zona, concretamente la montaña Torre de los Horcados Rojos, situada en el municipio de Camaleño, el rescatador y el médico han descendido en grúa para estabilizar al accidentado, que se encontraba con otro compañero, que es quien dio el aviso.

Los montañeros ha sido izados en sendas operaciones de grúa para trasladarles al Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, donde esperaba una ambulancia del 061 para llevar al herido hasta el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Ambos iban bien equipados, provistos de piolets y crampones, según ha informado el Servicio de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria en su perfil de la red social X.