Herida una mujer de 84 años atropellada por una furgoneta fuera de un paso de cebra en Santander

SANTANDER 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 84 años ha resultado herida tras ser atropellada por una furgoneta fuera de un paso de peatones en Santander. El accidente tuvo lugar en la Avenida de Castañeda, a las 19.30 horas del domingo.

La víctima fue auxiliada por agentes de la Unidad de Atestados de la Policía Local en un primer momento, y atendida después por una ambulancia del 061, que la trasladó al Hospital de Valdecilla, informa la Policía.