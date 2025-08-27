Herido un conductor en la colisión de tres turismos en la Avenida Parayas de Santander

SANTANDER 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Avenida de Parayas de Santander ha registrado esta mañana, a las 11.30 horas, un accidente por colisión múltiple, de tres turismos, en el que ha resultado herido uno de los conductores, de 41 años.

Fue auxiliado por agentes de la Unidad de Atestados de la Policía Local que instruyeron el correspondiente informe técnico y, posteriormente, atendido por una ambulancia del 061, que lo trasladó al Hospital Valdecilla, ha informado el Cuerpo municipal.

Además, y por otro lado, entre la tarde noche del martes y la madrugada del miércoles cinco automovilistas, de entre 20 y 41 años, han dado positivo en drogas, en sendos controles realizados desde las 20.20 horas y hasta las 3.05 horas en las calles General Dávila, Rampa Sotileza, Aníbal González y Jerónimo Sainz de la Maza (2).

Han dado positivo en THC (4) y cocaína (2), ya que uno había consumido ambas sustancias, y a todos ellos se les ha incoado expediente administrativo. Cuatro conducían un turismo y el quinto, un vehículo de movilidad personal.

Finalmente, los agentes han puesto tres denuncias por ruidos en viviendas, a las 19.40 horas en la calle General Dávila a un hombre de 63 años, a las 23.30 horas en Profesor Jiménez Díaz a tres jóvenes; y a las 5.30 horas en Antonio Mendoza a un varón de 28, por molestias de música, cánticos y voces en tono elevado, con las que perturbaban el descanso de los vecinos.