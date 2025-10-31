Herido un hombre con quemaduras "severas" tras incendiarse su embarcación en Santoña

SANTANDER, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre sufrió este jueves por la tarde quemaduras "severas" tras incendiarse la embarcación en la que navegaba Santoña y tuvo que ser trasladado al Hospital de Cruces, en Vizcaya.

Para sofocar el incendio, el bote tuvo que ser trasladado al embarcadero, donde los Bomberos del Gobierno de Cantabria pudieron extinguir el fuego, primero con agua para rebajar su intensidad y después con espuma.

Intervinieron en el operativo bomberos del Parque de Laredo con una autobomba, una bomba cisterna, una autoescala y un vehículo de mando, ha informado el 112.

Además, una ambulancia del 061 trasladó al herido al hospital vizcaíno para ser atendido de las quemaduras que presentaba.