Un herido en una salida de vía con vuelco en la incorporación a la A-8 en Castro Urdiales

Salida de vía con vuelco en la incorporación a la A-8 en Castro

SANTANDER 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo ha resultado herido este viernes tras sufrir una salida de vía con vuelco en la incorporación a la autovía A-8 en Castro Urdiales. Ha sido trasladado al Hospital de Laredo.

El accidente se ha producido a las 11.47 horas y el afectado era el único ocupante del vehículo.

En el suceso han intervenido los bomberos del Ayuntamiento de Castro, la Guardia Civil y la DYA Cantabria que ha trasladado al herido al centro hospitalario, ha informado en su red social 'X'.