Los Hermanos Cosío celebran sus 30 años con una gala en el Palacio el 19 de noviembre

El Consejero De Economía, Hacienda, Fondos Europeos Y Financiación Autonómica, Luis Ángel Agüeros, Presenta En Rueda De Prensa La Gala De Aniversario De Los 30 Años De Hermanos Cosío. - GOBIERNO

SANTANDER, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales de Cantabria acogerá el próximo 19 de noviembre una gala especial con la que 'Hermanos Cosío' celebrarán sus 30 años de trayectoria, y 20 años de las Cosiucas sobre los escenarios, acompañados por artistas y agrupaciones que han formado parte de su historia musical.

El espectáculo ha sido presentado este viernes por Rafi Cosío y su hija Angélica, en un acto en el que han participado la directora de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, María Fernández-Rosillo, y el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, que ha destacado la aportación de Hermanos Cosío a la "conservación, renovación y difusión" de la música tradicional de Cantabria.

Rafi Cosío ha explicado que el espectáculo recorrerá los 30 años de trayectoria de 'Hermanos Cosío' y conmemorará también las más de dos décadas de vinculación con la música de sus hijas, Angélica y Sara, que comenzaron a grabar siendo niñas en el disco Savia Montañesa, acompañadas al rabel por Chema Puente, ya fallecido.

La gala, de cerca de dos horas de duración, ofrecerá al público un espectáculo "sencillo" y "cercano", pero "especialmente cuidado", en el que se repasarán distintas etapas de una trayectoria que hunde sus raíces en la tradición musical familiar y que posteriormente pasó por agrupaciones como el Grupo de Danzas Nuestra Señora de Covadonga, Ronda Garcilaso y Voces Peñasagra.

Uno de los momentos destacados será precisamente el "reencuentro" de 'Voces Peñasagra', formación que marcó una etapa importante de la música tradicional de Cantabria y de la que surgió posteriormente parte de la trayectoria de Hermanos Cosío.

A la celebración se sumarán también diferentes músicos y agrupaciones que los han acompañado a lo largo de estos años, entre ellos Cachimbo, las pandereteras que formaron parte de 'Voces Peñasagra', Fernán Saja, Héctor al acordeón y el gaitero y lutier David López. También participará el grupo navarro 'Puro Relajo', con el que mantienen una estrecha relación artística.

HISTORIA ARTÍSTICA Y PERSONAL.

Rafi Cosío ha explicado que la intención es llevar al escenario buena parte de la historia artística y personal que ha acompañado al grupo durante estas tres décadas, desde sus primeras experiencias vinculadas al folclore hasta su actual trayectoria, y compartir esta celebración con el público que les ha seguido durante años.

Por su parte, Agüeros ha puesto en valor el papel que los Hermanos Cosío desempeñaron en una época, los años 90, en la que el folclore atravesaba una situación muy diferente a la actual, primero como integrantes de 'Voces Peñasagra' (junto a los hermanos Sergio y Nando Agüeros) y posteriormente a través de su propia trayectoria artística.

El consejero ha señalado que "uno de sus principales méritos fue contribuir a que el público joven volviera a conectar con el folclore", inicialmente en las zonas rurales y después también en las urbanas, y favorecer que la música tradicional recuperase presencia en fiestas y celebraciones populares.

Además, ha destacado la capacidad de 'Hermanos Cosío' para evolucionar y ampliar su repertorio, incorporando canciones dedicadas a los pueblos, las formas de vida, el paisaje o la emigración, junto a otros géneros como las rancheras, sin perder su vinculación con las raíces de Cantabria. A juicio de Agüeros, una de las claves de estas tres décadas de trayectoria es que 'Hermanos Cosío' continúa siendo "un grupo vivo".