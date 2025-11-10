El hombre que perdió un ojo en una agresión en Castro asegura que le atacaron "como una manada de lobos a un cervatillo"

Juicio contra cinco acusados de agredir a un hombre que perdió un ojo en Castro. - EUROPA PRESS

SANTANDER, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El hombre que perdió un ojo tras sufrir una agresión en Castro Urdiales en septiembre de 2018 ha asegurado que sufrió una "paliza grupal" por parte de "seis" personas, que actuaron "entre todos", como "cuando una manada de lobos ataca a un cervatillo", y "a cuenta de nada"; mientras que los cinco acusados --el sexto permanece en rebeldía-- no han reconocido los hechos, y un testigo ha señalado que fueron "cinco" y que fue una "paliza brutal".

Así lo han manifestado en el primer día del juicio celebrado este lunes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria contra los cinco acusados, para los que la Fiscalía solicita una pena de ocho años de prisión.

Según el denunciante, aquella noche fue a pedir una consumición en el interior de una discoteca cuando uno de los acusados se le acercó y le dio "un botellazo", "a cuenta de nada", y comenzó a sangrar por la cabeza. Así, tras ser atendido en el lugar y llamar a los sanitarios, salió del bar para dirigirse a la ambulancia que estaba llegando.

Fue entonces cuando en el exterior del bar, según su testimonio, el anterior agresor junto a otras cinco personas comenzaron a lanzarle "botellas y vasos" y, una vez en el suelo, "todos en conjunto y a la vez" le propinaron "patadas y puñetazos", y "se marcharon corriendo" ante la llegada de la Policía.

Como consecuencia de la agresión, el hombre, que sufrió múltiples cortes en frente, mejilla y nariz, así como un corte en un párpado y estallido del globo ocular izquierdo, ha indicado que ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente hasta en ocho ocasiones hasta el momento para "reconstruirle la cara".

Según ha apuntado, "nadie intervino porque no es la primera vez que ocurre en el pueblo" y "les tienen miedo"; solo le ayudó un "conocido", con el que ahora son "más amigos", que fue quien le "ayudó a levantarse". "Si no es por él me matan", ha aseverado.

El hombre, que dice conocer "de vista" a los acusados, ha manifestado que aquella noche no consumió alcohol ni ninguna sustancia psicotrópica y vio las caras a los agresores, a los que "investigó" y logró identificar posteriormente a través de las redes sociales con ayuda de su familia y el testigo.

"PALIZA BRUTAL"

Precisamente, este testigo, que el día de los hechos se encontraba "de fiesta" en el establecimiento, ha asegurado que vio cómo uno de los acusados dio "un botellazo" al denunciante en el interior del bar y, cuando salió a fumar, le propinaron una "paliza conjunta", "brutal, muy fuerte". "Le estaban pegando entre todos", ha reiterado.

No obstante, ha puntualizado que los agresores eran "cinco", a los que conocía "de vista". En este punto, su testimonio coincide con el argumento de la defensa de uno de los seis acusados, que permanece en prisión en El Dueso, que dice que éste "no aparece" en las fotografías de los acusados aportadas en un inicio y fue incluido en el procedimiento posteriormente tras tener un "altercado" con el denunciante. "Yo no le vi", ha aseverado el testigo.

También este lunes han declarado como peritos dos de los médicos forenses que atendieron al hombre tras ser agredido. Ambos han ratificado sus informes, si bien uno de ellos, el que le trató las secuelas con posterioridad, ha elevado el perjuicio estético causado de "ligero" a "moderado".

Mientras que el médico forense que atendió al agredido en un primer momento ha trasladado que las lesiones fueron causadas con un "objeto cortante" y también hubo hematomas que son "compatibles" con "patadas y golpes".

Ha puntualizado que la pérdida del ojo por el estallido del globo ocular, aunque "no se puede descartar", es "muy difícil" que se haya producido por un puñetazo o una patada, por lo que apunta a una "suma de lesiones" o "algo más pequeño", como "una barra de hierro u otra cosa contundente el en ojo".

LOS ACUSADOS DECLARARÁN EL DÍA 17

El juicio está previsto que continúe los días 11, 17 Y 19. En concreto, el día 11 con el testimonio de la Policía, el 17 con la declaración de los acusados y el 19 para ejercer la última palabra.

Para la Fiscalía, los hechos constituyen un delito de lesiones con pérdida de órgano, merecedor de ocho años de prisión para cada uno de los enjuiciados. Además, solicita que los cinco indemnicen de manera conjunta y solidaria al agredido en 59.560 euros por las lesiones y la secuela que sufre.

Asimismo, pide que tres de los acusados, que son de nacionalidad extranjera, sean expulsados del territorio nacional por un periodo de diez años cuando accedan al tercer grado o se les conceda la libertad condicional.

Por su parte, la acusación particular, que ejerce el agredido, eleva la petición de pena de cárcel a nueve años y medio y solicita además una pena de alejamiento y prohibición de comunicar con él durante diez años.

También pide la misma indemnización y se suma a la petición de que los tres acusados de nacionalidad extranjera sean expulsados cuando accedan al tercer grado. Si bien este lunes ha retirado la responsbailidad civil a la aseguradora MAPFRE.