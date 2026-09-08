El IFCA acoge una reunión de la comunidad científica española que participa en la misión espacial LiteBIRD

Los representantes de JAXA, Keisuke Yoshihara y Ryuichi Fujimoto, el investigador principal de LiteBIRD, Tomotake Matsumura, y una parte del personal español involucrado en la misión. - UC

SANTANDER 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Física de Cantabria (IFCA, CSIC-UC) ha acogido una reunión de la comunidad científica española que participa en LiteBIRD, la misión espacial liderada por la agencia espacial japonesa, JAXA, y en la que colaboran distintas agencias e instituciones internacionales, entre ellas la Agencia Espacial Española (AEE).

El encuentro ha tenido como principal objetivo revisar el estado actual del desarrollo de las responsabilidades asumidas por España en la misión y presentar los avances a representantes de JAXA, los investigadores Keisuke Yoshihara y Ryuichi Fujimoto, y al investigador principal de LiteBIRD, Tomotake Matsumura, profesor asociado del Kavli IPMU, de la Universidad de Tokio, ha indicado la UC en nota de prensa.

Durante la visita, que tuvo lugar el pasado viernes, se abordaron dos ámbitos de trabajo importantes: la responsabilidad instrumental de España en LiteBIRD, centrada en la monitorización y la compensación térmica del plano focal de la misión.

Esta actividad es fundamental para garantizar las condiciones de estabilidad térmica necesarias para el correcto funcionamiento de los instrumentos científicos.

El segundo ámbito se refiere a las responsabilidades españolas en el segmento de ciencia, donde el IFCA contribuirá albergando uno de los nodos del Centro de Datos de LiteBIRD. Este nodo va a contribuir al procesamiento, gestión y análisis de los datos científicos generados por la misión.

El encuentro sirvió también para poner en común los planes de trabajo previstos durante los próximos tres años, correspondientes a la denominada Fase A de la misión, y analizar las necesidades y prioridades presupuestarias necesarias para abordar toda la actividad prevista en este periodo.

La comunidad científica española vinculada a LiteBIRD está integrada por investigadores de distintos centros e instituciones. En el encuentro celebrado en el IFCA participaron representantes del Instituto de Física de Cantabria, del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), de la Universidad Politécnica de Madrid y de la Universidad Europea de Madrid / SSC-Space.

Por parte del IFCA acudieron Enrique Martínez, Belén Barreiro, Patxi Casas y Patricio Vielva. Mientras que el Instituto de Astrofísica de Canarias estuvo representado por José Javier Díaz, Ricardo Génova y Alberto Rubiño.

También participaron Javier Cubas, de la Universidad Politécnica de Madrid, y Marcos López-Caniego, de la Universidad Europea de Madrid/SSC-Space. Y desde JAXA asistieron Keisuke Yoshihara y Ryuichi Fujimoto, mientras que la Universidad de Tokio ha estado representada por Tomotake Matsumura, investigador principal de LiteBIRD.

¿QUÉ ES LITEBIRD?

La misión de LiteBIRD (Lite spacecraft for the study of B-mode polarisation and Inflation for cosmic background Radiation Detection) es desvelar los orígenes del universo y cómo comenzó.

Se trata de una misión espacial internacional liderada por JAXA en colaboración con diversas agencias espaciales e instituciones de investigación de Europa (Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, España, Suiza y Reino Unido), así como de Canadá.

Su objetivo científico es estudiar la polarización del fondo cósmico de microondas, prestando especial atención a las señales que podrían aportar información sobre las primeras etapas del Universo y, en particular, sobre la física asociada a la inflación cósmica.

La participación española en la misión se articula en torno al desarrollo de instrumentación y actividades relacionadas con el segmento terreno y el procesamiento y análisis científico de los datos.