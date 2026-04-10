Igual aclara que los puntos precintados en Santander son a requerimiento de Costas o por mantenimiento

Pasarela de Puertochico - EUROPA PRESS

SANTANDER, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha aclarado que el precintado de varios puntos de la ciudad se corresponde principalmente a requerimientos por parte de la Demarcación de Costas --como una parte de la playa de Mataleñas, los bajos del Rhin o la pasarela y la zona de la senda costera--, o a labores propias de mantenimiento.

Al hilo, y en referencia a que estos precintos se han realizado tras el trágico accidente de El Bocal, ha aseverado que la ciudad "sigue funcionando" y que no va a participar de "quien quiera conectar que ahora todo lo que pasa en Santander es por temor o porque algo está mal". "Ha pasado algo muy grave en donde todos debemos de aprender".

Así lo ha manifestado este viernes a preguntas de los medios de comunicación, en las que ha detallado que algunos puntos se han precintado por requerimiento de la Demarcación de Costas porque dependen de este organismo, quien es el que "debe de arreglar, acometer o tomar medidas" respecto a ellos, y que la actuación del Ayuntamiento "se limita a delimitarlos y alertar de ese riesgo".

En este sentido, la alcaldesa ha incidido en que los bajos del Rhin, la pasarela y la zona de la senda costera o la playa de Mataleñas "no dependen de nosotros", sino de Costas.

En este último caso, ha especificado que ha sido el organismo estatal quien ha señalado que "se estaba cayendo el talud, que había desprendimientos y que lo acotásemos". "Con lo cual, forma parte de los trabajos habituales del Ayuntamiento", ha recalcado.

Al respecto, ha puntualizado que el Consistorio ha remitido un escrito a la Demarcación de Costas detallando la situación de cada punto precintado y en el que le insta a tomar las medidas que considere.

Mientras, otras se deben a labores de mantenimiento que "se hacen durante todo el año", ha dicho la regidora.

De este modo, se ha referido a que, por ejemplo, tanto la pasarela ubicada detrás de la gasolinera de Puertochico como el puente de Arenas están pendientes de la llegada de nuevas lamas.

Igual ha hecho estas declaraciones a preguntas de la prensa antes de iniciarse el tercer y último sorteo de las cerca de 300 viviendas protegidas promovidas por el Ayuntamiento en el Sector 1, El Alisal, celebrado en el Palacio de Exposiciones.