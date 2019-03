Igual acusa al Gobierno de "deslealtad" y de querer ganar tiempo con los espigones

Actualizado 14/03/2019 14:58:42 CET

SANTANDER, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha acusado al Gobierno de España de "deslealtad" y de querer ganar tiempo con la decisión sobre los espigones de la playa de la Magdalena por una cuestión electoral.

"Ni sé lo que quieren ni cómo lo quieren, pero así como lo quieran y donde quieran lo va a tener, pero que no nos tomen el pelo", ha instado.

La regidora se ha pronunciado así a preguntas de la prensa sobre si el Ayuntamiento ha presentado alegaciones a los diques del arenal santanderino, y ha acusado reiteradamente al Gobierno de querer "ganar tiempo", la última vez ayer, pidiendo un acuerdo plenario que, ha subrayado, ya se adoptó el pasado mes de noviembre.

Igual ha recordado que el Ayuntamiento ha manifestado "desde el primer momento" que quiere que "haya playa" en la Magdalena y así lo dijo cuando Costas paralizó la obra por la temporada de verano, pidiendo que se retomase después.

También ha recordado que cuando cambió el Gobierno central y entró el socialista Pedro Sánchez la obra de los espigones "se paralizó sine die por razones políticas, así nos dijeron, pendientes del informe del CEDEX".

Un informe fechado en noviembre que no se dio al Ayuntamiento hasta febrero porque "querían retrasar la obra para no tomar decisiones", ha denunciado Igual.

Según la alcaldesa, en la reunión que mantuvieron en febrero el Consistorio, el Gobierno de Cantabria y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, con asistencia del delegado del Gobierno, Pablo Zuloaga, no se dijo que el Ayuntamiento necesitaba un acuerdo plenario para respaldar su petición.

El Ayuntamiento sí mandó una carta esa tarde, vía mail, y al día siguiente como documento oficial al Ministerio de Transición Ecológica, que "nadie nos contesta porque, nuevamente, quieren ganar tiempo".

"La deslealtad viene porque luego tenemos que leer en un medio de comunicación, porque nadie nos dice nada, que ese documento no vale, que lo que quieren es un acuerdo plenario", ha relatado la alcaldesa.

Ayer, el secretario de Estado le ha remitido una carta diciendo que había recibido el citado documento remitido en febrero pero que, "como se habló en la reunión, y no es cierto, se necesita un acuerdo plenario", ha indicado.

Igual ha respondido al Ministerio afirmando que el acuerdo ya existe, es del Pleno de noviembre, en el que el Ayuntamiento aprobó una moción pidiendo la reanudación de las obras. "Y no se lo envío yo, se lo envía el secretario del Ayuntamiento", ha subrayado la regidora, que se ha preguntado "qué nos cuentan ahora, si ya lo tienen".

"Si no van a hacer nada hasta las elecciones, que busquen otra excusa un poco mejor", ha pedido Igual, que cree que hasta que no se celebren los comicios, "ni continúan la obra porque podrían a alguien en su contra, ni desisten de la obra, porque se podría alguien en contra. Entonces, están intentado ganar tiempo", ha sostenido.

"Ganar tiempo cuando entran en el Gobierno y dicen que paralizan sine die; ganar tiempo cuando les pido una reunión y tardan en darla; cuando desde noviembre tienen el informe del CEDEX y no nos citan hasta febrero; cuando dejan que les enviemos cartas que no son las correctas a su entender y no nos contestan; deslealtad y ganar tiempo cuando no nos lo dicen a nosotros y sí a los medios; y ahora piden un informe plenario que tienen desde noviembre", ha repasado.