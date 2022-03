Igual dice que se hará el proyecto de Adif porque el Ayuntamiento no tiene competencias ferroviarias

Ceruti "no se tiene que oponer a nada porque Adif no nos tienen ni que pedir permiso", señala la alcaldesa

SANTANDER, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha afirmado hoy que se ejecutará el proyecto de integración ferroviaria de Adif en la ciudad porque el Ayuntamiento no tiene competencias en esta materia, si bien también se llevará a cabo un concurso de ideas, de carácter urbanístico, y partiendo de las necesidades del Administrador Ferroviario.

Igual se ha pronunciado así a preguntas de la prensa después de hoy, su socio de Gobierno y concejal de Urbanismo, Javier Ceruti (Cs), haya insistido en su oposición al proyecto, del que ha dicho que solo podrá avanzar si la alcaldesa le cesa.

Según la regidora, en la reunión de la comisión para la integración ferroviaria en Santander, que se celebró este lunes, "quedó perfectamente clara la postura de todas las personas que estuvimos en la comisión de seguimiento". En este sentido, ha señalado que Ceruti "no se tiene que oponer a nada porque Adif no nos tienen ni que pedir permiso" para llevar adelante la actuación.

"Forma parte de un estudio de Adif, que ni tiene que pedir licencia municipal para la primera de las actuaciones", que sería un edificio de oficinas ubicado en la ladera de la Peña del Cuervo.

Por eso, para Igual, "no es algo que se tenga que oponer o no. Es que es algo que compete Adif, que ya está el estudio informativo aprobado y en vigor y que van a ejecutarlo".

Con todo, ha asegurado que el Ayuntamiento hará un concurso de ideas, pero partiendo de las necesidades ferroviarias de Adif y no sobre el conjunto de la actuación, como pide Ciudadanos, que tiene las competencias municipales en materia de Urbanismo.

La regidora ha insistido en que se trata del "terreno" de Adif y de sus requerimientos, "donde lleguen los trenes y donde se atienda a sus clientes". En definitiva, no es competencia municipal, ha remarcado Igual.

La alcaldesa también se ha referido al convenio suscrito según el cual Adif paga la obra ferroviaria, mientras que la urbanización correrá a cargo del resto de administraciones implicadas --Gobierno de Cantabria y Ayuntamiento de Santander--. "Pero donde no nos podemos meter es donde Adif tiene que hacer obra para que lleguen sus trenes", ha insistido.

Al respecto, ha avanzado que el Administrador plantea subir al norte todas las vías de los trenes "y yo ahí no puedo decir nada. Esas vías tendrán que cubrirse con una losa, que ahí no puedo decir nada", ha reiterado sobre un asunto que suscita el rechazo de Cs.

En este sentido, Igual ha reconocido que durante los casi tres años que el proyecto ha estado paralizado a requerimiento de Cs se ha "optimizado" la losa. "Con lo cual, muy bien, y gracias a Ciudadanos hemos optimizado esa losa. Pero también hay que saber hasta dónde se puede decir o no", ha comentado.

"Con lo cual, ni voy a desacreditar a Ciudadanos porque no hay que dar permiso, porque no es nuestra obra, y porque la va a ejecutar Adif. De hecho es que si Adif empieza dentro de uno, dos o cinco meses, no tiene ni que pedir licencia", ha asegurado la regidora a preguntas de la prensa durante una visita las obras de urbanización de la calle Antonio López.