Igual dice que "no es ninguna sorpresa" que no haya obras en Las Clarisas en 2026, año del concurso de ideas

SANTANDER, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha afirmado que la "hoja de ruta" en relación a las obras de remodelación del edificio de Las Clarisas, en la calle Alta, "no es nada diferente" a lo que ya se había "consensuado" y, por tanto, "no es ninguna sorpresa" que en el presupuesto de la Consejería de Presidencia para 2026 no haya dinero para estos trabajos, aunque sí exista una partida en la de Cultura para el concurso de ideas que se celebrará en ese ejercicio.

Así lo ha señalado al ser cuestionada por el hecho de que en las cuentas del departamento que dirige Isabel Urrutia no haya dotación para obras en Las Clarisas, una vez que ya han concluido las de estabilización y eliminación de anexos que se han llevado a cabo.

"Es absurdo poner dinero para una obra porque no se va a ejecutar en el año que viene. Lo que se va a hacer el año que viene es el concurso de ideas", ha indicado.

Según ha señalado, no puede haber dinero para las obras porque no se sabe cuáles va a haber o qué contenido va a albergar el edificio, algo que será lo que determine ese concurso de ideas.

En este sentido, la alcaldesa ha explicado que el Ayuntamiento tiene coordinada una visita con la asociación de vecinos del entorno para que conozcan este edificio, su superficie y las posibilidades que tiene, "para que podamos formar parte de ese concurso de ideas o de esas propuestas".

Cuestionada por los plazos para ese concurso de ideas, Igual ha señalado que "los tiempos y el expediente" le corresponde a la Consejería de Cultura.

Igual ha realizado estas declaraciones tras asistir al inicio de las obras de remodelación del control de acceso a los muelles de Maliaño y su entorno.