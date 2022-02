Igual dice que está trabajando "con todos los recursos" que tiene para no perder la subvención europea de 623.000 euros

Cs insiste en que no es un problema político y que toda la tramitación se hizo "de manera impecable"

SANTANDER, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha afirmado hoy que está trabajando "con todos los recursos" que tiene y "a todos los niveles" para que el Ayuntamiento no pierda la subvención de 623.000 euros de fondos europeos para un proyecto de Innovación tras no aparecer el justificante de envío de la solicitud al Ministerio de Política Territorial.

A preguntas de la prensa, Igual se ha mostrado "sorprendida" ante una noticia aparecida hoy que dice que no está "haciendo nada" para no perder los fondos, cuestión que ha negado. "Quien pueda pensar que la alcaldesa de Santander no hace nada cuando hay riesgo de perder 623.000 euros es que no me conoce", ha remarcado.

"Estamos tratando de que no se pierdan pero lo que no sabemos es con qué podemos justificar que no se pierda", ha explicado, así como que ella está personalmente todos los días con el departamento de Informática y con quien manejó la aplicación. "Estamos trabajando en todas las esferas porque nos resistimos a perder ese dinero", ha subrayado.

En este sentido, ha afirmado que mantienen "conversaciones periódicas" con el Ministerio y esta cuestión se está "tratando". No obstante, ha dicho que por "responsabilidad" no quiere contestar al respecto ni "poner en el foco a otra persona hasta que no haya conclusiones, pero eso no significa que no se esté haciendo nada: se está haciendo mucho a todos los niveles, a los de amistad, a los institucionales, a los políticos, a los técnicos y a todos los recursos que tengo a mi alcance".

Preguntada si cree que debe dimitir el concejal de Innovación, Felipe Pérez (Cs), Igual no ha querido contestar porque "para eso tengo un socio de Gobierno, para hablar con él". "Tenemos una comunicación donde éste y otros asuntos se han tratado, como para que nadie de fuera venga a creer que yo a cualquier socio de Gobierno le pido una dimisión. Eso lo he visto en el Gobierno central, pero en este Ayuntamiento no se va a ver", ha señalado.

Igual ha subrayado que "jamás pediré a otra formación política con la que tengo un pacto de Gobierno mediante los medios de comunicación ninguna deslealtad". "Jamás voy a trasladar a un medio de comunicación una dimisión de un socio de Gobierno porque para eso tengo comunicación con Felipe (Pérez)", ha reiterado.

"La culpa, la responsabilidad y la colaboración son palabras que para manejarlas hay que tener una talla política y personal como para no jugar con ellas", ha dicho la alcaldesa, que ha asegurado que no va a "criticar" a su socio de Gobierno; "nunca lo he hecho", ha subrayado.

CIUDADANOS: NO ES UN PROBLEMA POLÍTICO

También a preguntas de la prensa sobre la misma cuestión, el portavoz de Ciudadanos, Javier Ceruti, ha insistido en que no se trata de un tema político y en que "toda la tramitación" por parte de la Concejalía de Innovación, a cargo de Cs, ha sido "impecable".

Ha asegurado que, "aunque había salido ya de nuestro ámbito competencial", en Ciudadanos se han puesto en contacto con el Ministerio, al mismo tiempo que se ha "ahondado" en la búsqueda del justificante del envío.

Se trata de contactos "técnicos, que son los que podemos permitirnos desde nuestra Concejalía, aunque ya no seamos responsables del envío. Los contactos políticos los tendrá que mantener quien tiene la representación del Ayuntamiento", ha señalado en alusión a la alcaldesa.

Además, Ceruti ha negado que su formación "haya cargado las tintas sobre nadie", como a su juicio ha parecido insinuar la alcaldesa, sino que desde el primer momento ha apostado por "ver lo que ha pasado y buscar la solución". Y ha subrayado que no solo los funcionarios, también los políticos "son personas en todos los sentidos de la palabra".

Al respecto, ha insistido en que "aquí no ha habido un problema político" sino "un eventual error, que ni siquiera sabemos si se ha producido, o un problema informático, no podemos saberlo todavía y vamos a seguir indagando. Y, desde luego, no estamos culpabilizando a nadie, pero todos somos responsables de nuestros actos", ha remarcado.

Respecto a la persona encargada del envío, Ceruti ha asegurado que es "un ejemplo de cómo algunos funcionarios dedican su vida al servicio público. Ojalá tuviéramos muchos funcionarios como la persona encargada de ese envío, que además cree que se ha producido", ha dicho.

Por otra parte, Ceruti ha aprovechado para reivindicar la necesidad de una auditoría de gestión del Ayuntamiento, "que está costando Dios y ayuda sacar", que permitiría valorar los procedimientos y reordenarlos para hacer "ágil" a una administración que está "absolutamente paralizada en la tramitación de los expedientes".

Según el concejal, hay servicios esenciales, como Secretaría, Contratación o Intervención, que están sufriendo "una notable falta de personal", además de las concejalías, lo que explica "los tiempos de contratación de este Ayuntamiento", que tiene "un gravísimo problema de gestión".