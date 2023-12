Igual espera que la nueva delegada del Gobierno "defienda" Santander y Cantabria con "rigor" e "independencia"

SANTANDER, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha felicitado a la nueva delegada del Gobierno, la socialista Eugenia Gómez de Diego, de quien espera que "defienda" a Santander y Cantabria con "rigor e independencia".

Igual, que ha recordado que fue "compañera" de Gómez de Diego en el Ayuntamiento de Santander, cuando ambas eran concejalas, le ha deseado "el mayor de los éxitos" en esta nueva etapa.

También espera que "defienda Santander y Cantabria, como sé que lo va a hacer, pero con el rigor y con la independencia y con el beneficio para nuestra ciudad y para nuestra región como representante del Gobierno de España que es, y además, que seguro que lo va a hacer".

La regidora ha manifestado que mantiene con la ex consejera de Empleo y Políticas Sociales una relación "cordial y buena". "Le deseo los mejores éxitos y le daré la enhorabuena, que todavía no he tenido tiempo, por mensaje", ha comentado.

En este sentido, ha recordado que la noticia de su nombramiento, en sustitución de Ainoa Quiñones, se conoció el lunes por la tarde, durante el Pleno del Parlamento al que asistían como diputadas Igual y Gómez de Diego.

"Debo mensaje tanto a Ainoa de despedida como a Eugenia de bienvenida", ha concluido la regidora a preguntas de la prensa durante una visita el establecimiento 'La Quesona' de Santander.