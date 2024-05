Igual espera tener antes de un mes el proyecto de la dársena de Molnedo: "No es nada esperpéntico"

Cuestiona las críticas de la oposición antes de presentar la actuación y dice que la que propuso en campaña no era la "definitiva"



SANTANDER, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, espera tener listo "antes de un mes" el proyecto para rehabilitar el espigón sur de la dársena de Molnedo y cree que, con las actuaciones que contempla, "no es necesario" declarar este espacio Bien de Interés Cultural o Local como ayer se aprobó en el Parlamento con el voto de todos los grupos salvo el PP.

En este sentido, se ha mostrado sorprendida con que se critique cuando aún no se ha presentado la actuación. "¿Si no hay proyecto, porque no les gusta el proyecto?", ha cuestionado este martes a preguntas de los medios por la proposición no de ley aprobada por la Cámara autonómica.

Igual ha asegurado que el proyecto municipal "es cuidadoso con la historia y no es nada esperpéntico". Así, ha aclarado que el que presentó en la campaña electoral en 2019 como candidata del PP a la Alcaldía "no era definitivo", aunque ha reconocido que la infografía que lo acompañaba "a lo mejor no fue la acertada". En todo caso, ha asegurado que el Ayuntamiento "jamás ha contratado nada que tenga que ver con aquella imagen del PP".

Al hilo, y dado que la infografía incluía una estatua de un bisonte de Okuda, la alcaldesa también ha dejado claro que "nunca ha habido un contrato" con el artista. "Fue un proyecto de campaña", ha justificado, explicando que lo que se quería era "dar a concer que es una zona muy importante" pero que "está realmente mal". "No está apetecible, está desordenado", "los norais están en mal estado y algunos se han caído al agua", ha dicho.

Por ello, no entiende que "antes de presentar un proyecto se critique". "Estamos siendo respetuosos", ha incidido tras explicar que el proyecto encargado por el Ayuntamiento ha tenido en cuenta las opiniones del Club Marítimo; de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), que es la propietaria del espacio; de los vecinos; de los profesionales y de las personas que tienen concesiones y barcos en el Puerto.

Por ello, ha instado a los grupos a esperar a que se presente y ha señalado que después atenderá "todas las críticas o sugerencias fundadas".

"Ese proyecto nadie le ha visto porque todavía no está finalizado". "Cuando conozcan el proyecto yo creo que es cuando tienen la legitimidad para hablar", ha sentenciado Igual, que ha hecho estas declaraciones tras una rueda de prensa en la que se ha presentado la 73ª edición del FIS.