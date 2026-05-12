Igual: "Estaremos en las celebraciones que el Racing quiera, que no sea el lugar lo que empañe la alegría del ascenso"

Archivo - La alcaldesa de Santander, Gema Igual, junto a los integrantes del Real Racing Club, en la celebración del último ascenso a Segunda, en 2022. - César Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha afirmado este martes que el Ayuntamiento "está a disposición" del Real Racing Club de cara a la celebración del posible ascenso a LaLiga EA Sports, que se puede consumar este mismo fin de semana, y ha indicado al respecto que el Consistorio estará "en las celebraciones que el equipo quiera. Disfrutaremos, y que no sea el lugar lo que empañe la gran alegría del ascenso".

Además, ante la negativa del club a festejar la previsible subida a Primera División en el balcón del Ayuntamiento, "como siempre" se ha hecho, la regidora ha asegurado que si esta vez "el Racing quiere hacerlo de otra manera, lo hablaremos y no va a haber ningún problema". Y en cualquier caso, ha comentado que "la prudencia nos hace no tener que celebrar nada antes".

Igual ha respondido así, a preguntas de los periodistas, a la decisión del club de celebrar el posible ascenso con una fiesta en los Campos de Sport, ya que para el Racing es "imposible" valorar cualquier otro sitio que pueda albergar entre 20.000 y 25.000 personas.

La alcaldesa ha considerado en que "no hay que ligar los resultados deportivos con las relaciones institucionales, que son buenas", según ha dicho.

En este sentido, ha opinado que la polémica que ha surgido entre el Racing y el Ayuntamiento es "infundada", fruto -según ha dicho- de "la intoxicación política" acerca de la aportación municipal a las instalaciones utilizadas por el club y de la postura del equipo de Gobierno (PP) sobre el proyecto de remodelación y ampliación del estadio, presentado por el Racing el 1 de octubre de 2025.

Sobre el proyecto, ha recalcado que "lo único" que ha hecho el Consistorio es "no contestar" porque "no está en desacuerdo". Además, ha reiterado que, "antes de poner trabas, el equipo de Gobierno iba a buscar soluciones y alternativas. Y cuando me siente con el Racing así lo haremos y se lo comentaré a ellos", ha apostillado.

Mientras tanto, ha destacado que, a través del convenio suscrito entre ambas partes en agosto de 2022 y que finaliza en agosto de 2026, ella es "la alcaldesa que ha puesto dos millones y medio encima de la mesa" para mejorar las instalaciones del club, que están "muchísimo mejor", aunque ha admitido que las actuaciones se han acometido "con más calma y lentitud" de lo deseado tanto por ella por ella como por el Racing.

La regidora ha realizado estas declaraciones en el Centro de Iniciativas Empresariales, con motivo de la celebración de la jornada de balance del proyecto EDINT-Espacios de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligentes.

Para lograr el ascenso esta semana, el club verdiblanco necesita vencer este sábado 16, a las 18.30 horas, al Real Valladolid, que ya ha logrado la permanencia en la categoría, y esperar a que no gane la Unión Deportiva Almería o el Real Club Deportivo de La Coruña.

Los almerienses disputan su partido a la misma hora, por lo que el Racing podría celebrar el ascenso el mismo sábado, cuando los rojiblancos se enfrentarán a la Unión Deportiva Las Palmas, quinto clasificado y todavía con opciones de ascenso directo.

Al día siguiente, los cántabros tienen una segunda oportunidad de celebrar el ascenso, ya que el Deportivo-Andorra se jugará el domingo 17, a las 14.00 horas.