Igual no ha decidido si se presentará a las elecciones

Actualizado 12/09/2018 18:52:51 CET

SANTANDER, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha manifestado hoy que la decisión de si se presentará a las elecciones municipales de 2019 como candidata por el PP a la Alcaldía "todavía no está tomada", y aunque primero será "personal", después dependerá del consenso con su partido.

Así ha respondido Igual a preguntas de la prensa sobre su posible candidatura a las elecciones del próximo año, que será una decisión "difícil", según ha dicho, y que tomará siendo "disciplinada" en el momento que corresponda, por lo que no lo hará "en un futuro inmediato" porque "todavía no ha llegado el momento".

Así, ha explicado, la decisión "primero será personal, y es la que no está tomada", aunque su candidatura dependerá también del consenso con la formación 'popular'. "El momento para comunicarlo no depende de uno", ha señalado.

Igual ha asegurado que para tomar la decisión influirá "por supuestísimo" su experiencia como alcaldesa, que será "una de las razones principales", teniendo en cuenta tanto los problemas que ha sufrido durante esta legislatura como las satisfacciones, "que han sido muchísimas", ha asegurado. "Han sido más los buenos momentos y los agradecimientos que los sinsabores", ha dicho.

"Yo ya sí he probado lo que es ser alcaldesa, sí lo he sentido, y por eso la responsabilidad es mayor", ya que no es lo mismo el "yo ansío ser algo y por eso me postulo, que yo ya sé lo que significa ser alcaldesa", ha añadido.

Además, la decisión deberá "ir aparejada" con otros aspectos como "tener ilusión, tener proyecto, tener apoyos y tener un programa con el que salir a pedir la confianza a los santanderinos", ya que "el último objetivo" es mejorar su vida y "ser la mejor opción para llevar a buen puerto" a la ciudad, ha concluido.

Gema Igual fue nombrada alcaldesa de Santander en noviembre de 2016, en sustitución de Íñigo de la Serna, después de que éste fuera nombrado ministro de Fomento por el Gobierno de Mariano Rajoy.