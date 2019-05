Igual pide aglutinar el voto y evitar que Santander "se paralice"

Actualizado 19/05/2019 20:23:19 CET

SANTANDER, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander y candidata a la reelección del PP, Gema Igual, ha abogado este domingo por "aglutinar el voto" para evitar, ha dicho, que la ciudad "se paralice" porque la alternativa a su proyecto político es "un conglomerado en torno a la izquierda que tendría que juntar el proyecto de uno y el de otro y el de otros unidos", lo que "no lleva a nada más que al caos, a no tener claro el rumbo, a dar bandazos y no avanzar".

"El lema de los demás partidos es 'todos contra Gema'", ha dicho Igual a los cerca de un millar de vecinos que han asistido a la comida-mitin celebrada en el pabellón polideportivo de Tetuán, a quienes ha advertido de que lo que se va a dirimir es "si queremos un Ayuntamiento para servir a los santanderinos" o que Santander "sea un premio para Sánchez o un elemento de negociación para Revilla", en alusión a los presidentes de España y Cantabria, líderes del PSOE y PRC, respectivamente.

La candidata 'popular', que ha alertado de que "el resultado va a ser apretado", ha opinado que la ciudad es "solo una moneda de cambio" para el resto de partidos. A su juicio, la disyuntiva que se presenta ante las elecciones municipales del próximo domingo es "si queremos una ciudad abierta, integradora, con más futuro que historia o, por el contrario, queremos comprobar cómo se reparten las concejalías, convirtiendo el Ayuntamiento en un reino de taifas".

Igual ha remarcado que "se corre el riesgo" de "que se trunquen muchos proyectos, de generar más paro y abandonar la senda de progreso social, económico, cultural y urbano en el que se encuentra" la ciudad.

"Santander necesita tener un horizonte marcado, saber a dónde nos dirigimos y contar con las personas adecuadas para que, entre todos, podamos llevar este barco a buen puerto", ha subrayado la regidora y aspirante a seguir en el cargo, al tiempo que ha considerado que los miembros de su candidatura son las personas "idóneas" para hacerlo.

"Queremos desarrollar todas y cada una de las 300 medidas que tenemos en nuestro programa, sin tener que renunciar a ninguna", ha remarcado Igual.

La candidata del PP ha hecho hincapié en que representan un "proyecto sólido, un equipo unido, con ideas, con grandes fortalezas, con vocación de servicio a los ciudadanos, con una visión de ciudad audaz y ambiciosa, dispuesto a encarar los mayores retos para que Santander progrese".

"Esta semana de campaña que nos queda tiene que ser el sprint final para que el domingo, cuando se abran las urnas, hayamos conseguido que Santander vuelva a tener un gobierno estable, fiable, moderado, que nos de 4 años más de prosperidad", ha augurado.

REIVINDICA UNA GESTIÓN HONRADA Y LIMPIA

Para Igual, quienes critican el trabajo que se ha realizado por los anteriores equipos de gobierno están "despreciando" la confianza que los santanderinos han depositado "elección tras elección" en personas como Iñigo de la Serna y Gonzalo Piñeiro (los anteriores alcaldes, ambos presentes en el acto) porque "sabían que utilizarían los recursos públicos de la manera más racional, responsable y honrada posible".

La actual alcaldesa ha reivindicado "con toda la humildad pero con todo el orgullo" una gestión "honrada y limpia", en la que ha reconocido "errores" pero que "no han costado ni un céntimo ni un segundo de más de los recursos de los santanderinos".

Además, ha recalcado que "nadie podrá decir nunca que de su boca ha salido una falta de respeto, un desprecio o un insulto" hacia el resto de candidatos, mientras que de ella y de su partido "se han dicho auténticas barbaridades y vilezas".

Igual ha reiterado que la suya es "la mejor candidatura" (y "la única representativa que está encabezada por una mujer"), y se presenta ante los santanderinos con "el mejor programa, con propuestas de futuro estudiadas, viables y realistas, que son fruto de la experiencia y de las propuestas de colectivos y ciudadanos".

"El nuestro es un proyecto ejecutable a cuatro años que tiene, al mismo tiempo, la ambición de sentar las bases del Santander del futuro. No estamos pensando simplemente en las siguientes elecciones sino en seguir desarrollando nuestro proyecto de ciudad", ha recalcado.

DEVOLVER LA ILUSIÓN A LOS DESENCANTADOS CON EL PP

La candidata a la reelección de la alcaldesa ha pedido a los asistentes al acto que esta última semana su "voz sea más firme y llegue al mayor número de hogares de Santander posible".

"No solo son nuestros votos los que van a lograr ese reto: si os escuchan defender este proyecto, serán votos de convencimiento -y no de miedo- los que conseguirán que Santander no abandone la mejor senda posible", ha aseverado.

Igual, que ha mencionado "la experiencia y el compromiso" entre los motivos para recabar la confianza de los ciudadanos, se ha comprometido a "devolver la ilusión a los santanderinos desencantados con el Partido Popular que se están planteando apoyar a otras opciones políticas o quedarse en casa".

"De nosotros podéis esperar una dedicación completa a la ciudad. Estamos dispuestos a seguir dejándonos la piel para trabajar por Santander y los santanderinos", ha subrayado para terminar.