Igual pide "más atención" para Santander y Revilla dice que será la "gran beneficiada" de los grandes proyectos

La alcaldesa le acusa de no escuchar sus demandas y Revilla le reprocha que solo pide "obrucas" cuando él plantea proyectos "de altura"

SANTANDER, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, sostiene que Santander será "la gran beneficiada" de los principales proyectos del Gobierno regional, como son el nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), la protonterapia en Valdecilla o La Pasiega, y la alcaldesa, Gema Igual, "echa de menos" más "sensibilidad" y "atención" para la capital y pide al Ejecutivo apoyo para la sede asociada del Museo Reina Sofía o el aparcamiento disuasorio de La Marga así como para el Centro de Acogida Princesa Letizia o la Fundación Santander Creativa.

Revilla e Igual han puesto este miércoles de relevancia sus diferencias en torno a los proyectos para Santander en una reunión que han mantenido en la sede del Ejecutivo regional y que ha sido en un tono "cordial" pero con "discrepancias" entre ambos.

A la salida del encuentro, y en declaraciones realizadas por separado, Igual ha lamentado que ni siquiera ha podido exponer todas sus demandas para la ciudad, ha censurado que Revilla las considere "detallucos".

La alcaldesa ha asegurado que Revilla solo se ha centrado en el impacto que tendrán el MUPAC, La Pasiega y la protonterapia, actuaciones que, según ha recalcado Igual, aunque están en Santander "no benefician directamente y únicamente" a los santanderinos.

"PROYECTOS DE ALTURA" Y "NO OBRUCAS"

En contraposición, Revilla ha subrayado que las tres actuaciones son proyectos "de altura", con una inversión que, en su conjunto, supera los 200 millones de euros, y que supondrán "un antes y un después" en la ciudad y en la comunidad autónoma.

"No estamos hablando de una escalera mecánica, estamos hablando de cambiar definitivamente la ciudad y la región con esos proyectos", ha dicho el jefe del Ejecutivo.

Revilla ha reprochado a Igual que traiga las peticiones "de siempre" y cree que está "más preocupada" en "obras menores" que en los proyectos "de envergadura" y "transformadores" que él plantea y a los que, a su juicio, la regidora parece "no darles valor". "No entiendo cómo no se da cuenta de que este Gobierno planifica para el cambio total de Santander, no obrucas que solo han conseguido que la población baje, no que suba", ha continuado.

Al margen del MUPAC, La Pasiega y la protonterapia en Valdecilla, Revilla ha puesto en valor la próxima licitación de la duplicación de vía entre Santander y Guarnizo, que, según ha dicho, va a significar un "desahogo enorme" para el transporte de Cercanías.

Por otro lado, se ha referido a otras actuaciones que contarán igualmente con financiación del Gobierno cántabro, como el Plan de Sostenibilidad Turística para poner en valor la zona norte desde Cabo Mayor hasta San Román; el carril bici entre el PCTCAN y Bezana, con una aportación de 1,3 millones, o la mejora de la depuradora de San Román, entre otras.

EL APARCAMIENTO DE LA MARGA

Además, Revilla ha mostrado su disposición de colaborar en la búsqueda de una alternativa para la ejecución de un aparcamiento disuasorio a la entrada de la ciudad.

En este sentido, la alcaldesa sigue defendiendo el proyecto del aparcamiento disuasorio en La Marga y ha pedido a Revilla que medie con la Autoridad Portuaria de Santander para que ese proyecto pueda llevarse finalmente a cabo.

Para ejecutar ese proyecto, lo que estaba planteado era que el Puerto cediera los terrenos al Ayuntamiento para que pudiera llevarlo a cabo.

Tras algunas dudas expresadas hace unos días por el presidente del Puerto, Francisco Martín, en relación a esta actuación y la cesión de los terrenos, la alcaldesa ha señalado que era ya un proyecto que estaba "más o menos consensuado" entre ambas partes, si bien hace unos días percibió "un cambio" en la postura de la APS y está "a la espera".

Por ello, Igual ha pedido a Revilla que, "ya que él ahora va mucho al Puerto y ella menos", "interceda" ante la Autoridad Portuaria, una solicitud ante la que el presidente regional se ha comprometido a llamar al presidente del Puerto para que reciba a la alcaldesa.

Revilla ha aclarado que la Autoridad Portuaria no depende del Gobierno de Cantabria, sino de Puertos del Estado, aunque sí es el Ejecutivo regional el que ha nombrado a su presidente.

El jefe del Ejecutivo considera que la APS "tendrá sus motivos" para cuestionarse sobre la cesión de los terrenos. "No creo que sean las cosas para represaliar a nadie, el Puerto tendrá sus necesidades", ha dicho Revilla, que está "seguro" que se explicarán las razones.

Por su parte, la alcaldesa ha seguido defendiendo que el aparcamiento se ubicaría en un terreno "casi residual" para el Puerto y sería una ubicación "óptima". Ha señalado que contribuiría a que los 75.000 coches que, según ha dicho, entran diariamente en la ciudad sin pertenecer a ésta, no accedan al centro.

Respecto al resto de proyectos que le ha planteado igual, Revilla ha invitado a la alcaldesa a abordar con los responsables de cada consejería.

Asimismo, le ha solicitado a la alcaldesa "que se quite de la cabeza que hay animadversión del Gobierno hacia Santander" y se ha mostrado en contra del "plus de capitalidad" que pide el Ayuntamiento, que ya se beneficia de los privilegios que supone ser la ciudad más importante de Cantabria.

POLÉMICA POR LAS DECLARACIONES POR SEPARADO

A la salida de la reunión, que ha durado aproximadamente una hora, Revilla se ha despedido de la alcaldesa y se ha marchado a su despacho mientras ella hacía una valoración ante los medios de comunicación. Una vez que ésta se ha marchado, él ha realizado declaraciones a los periodistas sobre el encuentro.

Este proceder ha provocado la protesta de la alcaldesa de Santander, que ha lamentado que ambos no hicieran juntos la valoración. Revilla ha justificado esta manera de actuar afirmando que, de esa manera, estando sola con los medios, la alcaldesa podría tener más libertad para exponer su postura sobre lo que había sido el encuentro.