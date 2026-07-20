Igual pone en valor 'El Veranuco' como un recurso "esencial" para facilitar la conciliación de las familias

Igual visita las actividades del programa 'El Veranuco' en el colegio Eloy Villanueva - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha puesto en valor el programa municipal 'El Veranuco' como una de las iniciativas "más importantes" que desarrolla el Ayuntamiento durante el verano para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral y ofrecer a los menores una alternativa de ocio educativo "de calidad".

Así lo ha destacado tras visitar este lunes a los niños que participan en las actividades en el colegio Eloy Villanueva, centro que se incorpora este año por primera vez al programa, donde ha compartido parte de la jornada con los menores y los monitores responsables de las distintas actividades junto a la concejala de Familia y Servicios Sociales, Zulema Gancedo.

En nota de prensa, la regidora ha puesto de manifiesto la buena acogida que vuelve a tener esta iniciativa municipal y ha agradecido la implicación de todos los profesionales que hacen posible su desarrollo, así como la colaboración del colegio Eloy Villanueva en su estreno como sede del programa. También ha destacado la consolidación de esta iniciativa municipal.

Por otra parte, Igual ha subrayado la importancia de seguir mejorando y ampliando el programa para acercarlo a un mayor número de familias.

"La incorporación del colegio Eloy Villanueva y Fuente de la Salud este año es una magnífica noticia porque nos permite ampliar la red de sedes y acercar este servicio a más barrios de la ciudad. Nuestro compromiso es seguir ofreciendo recursos útiles, accesibles y de calidad que respondan a las necesidades reales de las familias santanderinas", ha indicado.

Asimismo, ha resaltado que 'El Veranuco' constituye un recurso consolidado que responde a las necesidades de las familias santanderinas durante el periodo estival, al tiempo que proporciona a los niños un entorno seguro en el que aprender, convivir y disfrutar de actividades adaptadas a su edad.

Por último, la alcaldesa, que ha hecho hincapié en que se han cubierto todas las plazas ofertadas, ha incidido en "el esfuerzo municipal" por mantener un programa accesible para todas las familias, con un precio de 26,27 euros por quincena, exención de la cuota para los menores derivados por los Servicios Sociales municipales y bonificaciones del 50 por ciento para familias numerosas y monoparentales, reforzando así la igualdad de oportunidades en el acceso a este recurso municipal.

Igualmente, ha destacado el compromiso del Ayuntamiento con la inclusión, ya que se reservan 49 plazas destinadas a menores con necesidades educativas especiales, que cuentan con el apoyo de 16 monitores especializados para garantizar su plena participación en las actividades.

En total, el programa moviliza este verano a 92 profesionales, entre coordinadores generales, coordinadores de centro, monitores y monitores de apoyo, que hacen posible el desarrollo de las actividades en todas las sedes.

EL PROGRAMA

En esta edición, el programa vuelve a apostar por un modelo de ocio educativo basado en el aprendizaje a través del juego.

La programación se organiza en cuatro quincenas temáticas que combinan talleres educativos, juegos cooperativos, gymkhanas, actividades deportivas, educación emocional, expresión artística, educación ambiental y dinámicas al aire libre adaptadas a las distintas edades de los participantes.

Durante estos primeros días, los niños trabajan la temática 'Sembrando Futuro', centrada en la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente y el conocimiento del entorno natural mediante actividades prácticas y participativas.

El programa se desarrolla entre los meses de julio y agosto junto al Campus +12, destinado a adolescentes de entre 13 y 16 años, y que ambos se llevan a cabo en once colegios y dos centros cívicos de la ciudad, ofreciendo diferentes modalidades horarias para favorecer la conciliación.

En concreto, las actividades tienen lugar en los centros cívicos Meteorológico y Nueva Montaña, así como en los colegios Arce Bodega, Los Viveros, Ramón Pelayo, Marqués de Estella, Cisneros/Mendoza, Fuente de la Salud, María Blanchard, Elena Quiroga, Eloy Villanueva, Manuel Llano y Cabo Mayor.