Igual replica al PRC que conoce el estudio de alternativas del recinto ferial, que está "a punto de entregarse"

SANTANDER, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha señalado que el Ayuntamiento está pendiente de que los técnicos le entreguen el estudio de alternativas sobre la nueva ubicación del recinto ferial, lo que está "a punto" de suceder, y cuya conclusión, además, conoce porque la comunicación entre el Consistorio y los profesionales es "continua".

Así lo ha manifestado la regidora este viernes a preguntas de la prensa sobre las críticas del PRC de Santander de que el Ayuntamiento ha seleccionado una ubicación para el recinto, junto a los campos de fútbol de Monte, a pesar de que el estudio de alternativas encargado por el equipo de Gobierno (PP), con un presupuesto de casi 13.500 euros, "todavía está en elaboración".

Y es que la alcaldesa avanzó esta semana que el recinto ferial, que hasta ahora se instala en el parking de los Campos de Sport del Sardinero, y el aparcamiento disuasorio de la S-20, se ubicará junto al campo de fútbol de la bajada de San Juan, utilizado por el Club Deportivo Monte, entre otros.

"Aunque no esté entregado (el estudio) se puede hablar de cuál va a ser la zona porque está ya a punto de entregarse, con lo cual no sería buena alcaldesa si encargamos una cosa y nos olvidamos cinco meses de ella", ha trasladado Igual.

Según ha señalado, un recinto ferial requiere de accesibilidad y una serie de exigencias técnicas que "no es cuestión de lo que quiera o no la alcaldesa, o lo que quiera o no un concejal", sino de que "reúna unos requisitos".

Asimismo, ha apuntado que dicho estudio de alternativas no ha sido realizado por un político, sino por unos profesionales que concluyen que hay una zona que es "la óptima".

La regidora considera que el PRC "se está adelantando" con sus críticas porque "no conocen las cuestiones técnicas" que han determinado que los profesionales valoren cuál es el mejor lugar. En este punto, ha indicado que cuando el equipo de Gobierno tenga el anteproyecto, lo presentará.

CONCESIÓN DE LOS CAMPOS DEL RACING

Por otro lado, la alcaldesa ha sido cuestionada sobre concesión de los Campos de Sport al Racing Club durante 75 años, a pesar de que el tiempo máximo es de 65 años, según indicaron los regionalistas.

Igual ha apuntado que cuando habló de las alternativas del estadio no dio "nada por seguro", sino que trasladó lo que están "barajando o sopesando".

"Nada es definitivo porque, además, sigo diciendo que, cuando tengamos una respuesta definitiva, el primero en conocerlo será el Racing; pero sí hablé de diferentes líneas de estudio de trabajo que se están llevando en el Ayuntamiento de Santander", ha dicho.

Al respecto, ha explicado que una de ellas es que, "de manera legal", el Club tuviese "el pleno derecho sobre el campo del Racing para que así tenga un mayor poder negociador", ya que en este momento el campo del Racing, "en espíritu y corazón", es de los racinguistas, pero tienen una cesión para uso deportivo.

La alcaldesa sostiene que si el club dispusiera de esos "derechos plenos", podría tener el edificio a su disposición, como han hecho otros equipos de fútbol, y, de esta manera, ser "libres" en procesos administrativos, obras o actuaciones sobre el mismo, así como cesión de derechos a terceros.

"Si el Racing puede hacer, por ejemplo, conciertos u otras cosas, ya que ahora no puede porque solamente es el uso deportivo, tiene un mayor poder de negociación", ha argumentado Igual, que ha insistido en que esta es "una de las alternativas y de las vías que se están manejando" y hasta el momento "no hay una respuesta por parte del Ayuntamiento".

ANALIZARÁ EL RECORRIDO DEL BUS 5c2

Finalmente, en referencia a la solicitud de los vecinos de Pombo-Cañadío-Ensanche, que ha presentado un escrito en el Ayuntamiento para solicitar que el autobús 5-C2 recupere su recorrido original por las calles Martillo y Santa Lucía, una vez finalice las obra de Faro Santander, la alcaldesa ha señalado que "se analizará y se pensará absolutamente todo".

No obstante, ha apuntado que hay que tener en cuenta la "magnitud" que tiene Faro Santander, el proyecto cultural de la Fundación Banco Santander, y que el paso por el arco "será una zona que la logística del propio museo necesite también que esté libre de vehículos".

Con todo, ha reiterado que "se analizarán y verán todas las opciones" respecto a Faro Santander, que tendrá entradas por el Paseo Pereda y por el propio túnel, por lo que se debe pensar en "lo mejor" para Santander y también para el propio museo, que "será un emblema, no solamente regional ni nacional, sino internacional".

La alcaldesa ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa para presentar la exposición del artista Luis López Lejardi en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander (MAS).