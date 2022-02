Igual valorará las alegaciones al presupuesto en conjunto en su intento de "integrar a todos los concejales y grupos"

La alcaldesa no se pronuncia sobre las condiciones de Vox y dice que "ni hablamos de presupuestos" en su reunión con el PSOE

SANTANDER, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha afirmado hoy que valorará las alegaciones de la oposición al presupuesto municipal de 2022 "en su conjunto", en su intento de "integrar a todos los concejales y todos los grupos".

En este sentido, Igual ha subrayado que "no es cuestión" de tener los apoyos suficiente para sacar adelante las cuentas --una abstención le valdría con su voto de calidad-- sino de "hacer Santander con el mayor número de concejales posible".

El presupuesto de 2021 se aprobó con la abstención de Vox que, sin embargo, ya ha advertido que en esta ocasión la negociación será "más complicada" pues ha establecido tres condiciones sin las cuales no entrará a considerar las enmiendas, entre ellas, que el PP desista del procedimiento judicial contra el acuerdo plenario que modificó el Reglamento del Pleno para hacer posibles las comisiones de investigación como la de basuras.

A preguntas de la prensa sobre si considera "realizables" las condiciones previas --además de la anterior, mantener aparcamientos en el Sardinero y acreditar el cumplimiento de las enmiendas parciales de Vox al Presupuesto de 2021--, Igual ha emplazado a esperar al próximo lunes 21, cuando concluye el plazo que tienen los grupos municipales para presentar alegaciones, porque quiere valorar "todas las propuestas que presenten o no presenten el resto de grupos".

Las "valoraremos en su conjunto para trasladar los santanderinos si hay acuerdo con algunos, con todos o con ninguno", ha dicho.

Además, ha rechazado "segmentar" por partidos porque "no es buscar los apoyos y olvidarnos del resto: es intentar integrar a todos los concejales y los grupos políticos", ha insistido.

En cuanto a la propuesta de Vox, ha reiterado que valorará las alegaciones en conjunto porque "si yo hoy digo las condiciones de Vox sí me gustan, otros partidos dicen 'entonces para qué voy a presentar yo alegaciones si ya tiene el voto que necesita'; y si digo que no me gustan, pues entonces 'me siento o no me siento'".

Para la alcaldesa, "no es cuestión de elegir a uno; es cuestión de hablar con todos, de hacer Santander con el mayor número de concejales posible. No es cuestión de 'ya tengo los apoyos, ya estoy tranquila'. No", ha remarcado.

Y ha insistido en que hablará con todos, "que es lo que tengo que hacer", para ver qué proponen, "que es también lo que me va a dar muchas pistas, y luego vamos a reconstruir Santander, avanzar en Santander y a afrontar el presupuesto".

PSOE

Respecto a la primera de estas reuniones sobre enmiendas, que mantuvo ayer con el PSOE, que anunció que presentará una a la totalidad, Igual ha valorado hoy este hecho como "poca implicación política", "poco trabajo para analizar los presupuestos" y de "mucho tinte político".

"Cuando (el portavoz socialista, Daniel Fernández) se acercó a mi despacho sin ningún papel, ya le dije, sé a lo que vienes, y efectivamente dijo que venía por cortesía, pero que no tenía intención. De hecho, ni hablamos de los presupuestos", ha relatado Igual.

La alcaldesa ha considerado que presentar una enmienda total "parece que es falta de implicación, de no haber hecho una valoración a los presupuestos", pues deberían haber presentado "muchas enmiendas si son muchas las cosas que quieren remendar del presupuesto", mientras que presentar una enmienda a la totalidad "es lo más cómodo" a su juicio.

Además, la regidora también ve un "tinte político" en esta posición de los socialistas. "La segunda parte de la legislatura, con una etapa convulsa políticamente, con elecciones en otros lugares, también puede ser respuesta a eso", ha considerado.

La regidora se ha pronunciado así a preguntas de la prensa durante el acto de colocación de la placa de Mario Camus en la ruta Personajes Ilustres Santander.