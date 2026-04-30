IHCantabria lanza una nueva edición de microcredenciales universitarias a través de la UC

Oferta de microcredenciales en la web del IH - UC

SANTANDER 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Hidráulica Ambiental (IHCantabria) ha presentado una nueva edición de microcredenciales universitarias en la que oferta cuatro itinerarios formativos acreditados a través del Programa de Estudios Propios de la Universidad de Cantabria.

Las microcredenciales serán impartidas en modalidad online entre el 1 de junio y el 31 de julio de 2026, y abordan temáticas asociadas a grandes retos ambientales en los que IHCantabria lidera proyectos a nivel nacional e internacional.

Una de ellas es sobre 'La Gestión de la Calidad de las Aguas Portuarias a través del concepto de la ROM 5.1', que integra conceptos y metodologías aplicadas para gestionar la calidad de las aguas portuarias tomando como referencia la ROM 5.1, estándar técnico adoptado por el sector portuario español para evaluar el riesgo de contaminación asociado a las emisiones producidas en su entorno.

Otra de las formaciones es 'ADAPTA BLUES: Adaptation Pathways to Climate Change through Management and Restoration of Estuarine Ecosystems' (disponible en inglés, con subtítulos en inglés, español, alemán y portugués), que versa sobre el conocimiento del rol de los ecosistemas estuarinos como medida de adaptación en el contexto del cambio climático, para desarrollar habilidades y competencias profesionales necesarias para abordar la evaluación y gestión de riesgos desde una perspectiva multidisciplinar.

'TRASMARES: Specialized TRaining on Applied tools for Sustainable MARine EcosystemS' (disponible en inglés, con subtítulos en inglés, español, italiano y portugués) es el tercero de los programas, centrado en el desarrollo de competencias específicas en materia de sostenibilidad de los ecosistemas marinos, mediante un enfoque multidisciplinar, práctico e integrado.

Finalmente, se oferta 'Mitigación y Adaptación al Cambio Climático: el Papel de los Ecosistemas', centrado en el análisis y diseño de medidas de mitigación y adaptación a escala de cuenca hidrográfica, destacando el potencial de las Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN).

Los alumnos que deseen inscribirse pueden solicitar hasta el 20 de mayo las becas Microcredenciales 2026 I Edición del Banco de Santander, que cubren hasta 300 euros del coste de la matrícula. Para ello, los solicitantes deberán registrarse primero en la plataforma Open Academy y, a continuación, preinscribirse también a través de la página web de la Universidad de Cantabria.

Toda la oferta, disponible a través del portal de capacitación ECCE-IH, está alineada con la estrategia educativa de la Unión Europea y adaptada a la normativa sobre Formación Permanente, lo que asegura su certificación y la aplicación de los estándares de la UE, según ha informado la UC en nota de prensa.