Iker Casillas agradece mediante un vídeo el Premio Juan Manuel Gozalo de la Gala del Deporte Cántabro 2025 - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El futbolista Iker Casillas ha agradecido mediante un vídeo el XV Premio Juan Manuel Gozalo, entregado por la Asociación de la Prensa Deportiva de Cantabria (APDC) este sábado durante la celebración de la XXXI Gala del Deporte Cántabro 2025.

El evento, celebrado en el Palacio de Festivales de Cantabria, ha congregado a un millar de asistentes y ha servido de reconocimiento para el campeón del mundo y de Europa con la selección española de fútbol por su gran palmarés internacional junto a unos reconocidos valores humanos en la práctica deportiva.

Además, la APDC ha galardonado al nadador Dennis González (Rubí, 2004) con el Premio Cantabria por ser el primer hombre en ganar una medalla mundialista en la prueba de rutina libre de natación sincronizada; y a Orfeo Suárez, redactor jefe del periódico El Mundo, con el Premio APDC por su "dilatada y consolidada trayectoria profesional".

Por otro lado, el deportista internacional del año ha sido el regatista Diego Botín; la deportista nacional, la jugadora de hockey Patricia Álvarez; la leyenda deportiva, el jugador de balonmano Chechu Fernández; la gesta deportiva, la atleta Andrea Njimi Tankeu; el equipo del año, el Club Ciclista Meruelo-Cantabria Deporte; el mejor club, el Sardinero HC; el premio Alfonso Prieto a los valores deportivos, el triplista Pablo Delgado; el premio promoción deportiva por su vinculación al ciclismo cántabro, 'Cundo'; el premio mejor promesa, la patinadora India González y el piloto Brian Uriarte; y el Premio Bolístico, la bolista Marta Castillo.

Por parte del Gobierno regional, el consejero de Deporte, Luis Martínez Abad, ha entregado el premio a Mejor deportista nacional del año a Patricia Álvarez, medalla de bronce en el Campeonato de Europa de hockey hierba con la selección española, máxima goleadora en ese torneo y mejor jugadora de la liga 24/25.

Por su lado, el titular de Economía, Luis Ángel Agüeros, ha sido el encargado de entregar el premio Bolístico a Marta Castillo, campeona de España y de Cantabria de bolo palma, según ha informado el Ejecutivo regional.

Asimismo, los asistentes han disfrutado de la Orquesta UIMP Ataúlfo Argenta, bajo la dirección de Vicent Pelechano, que ha interpretado diversos temas relacionados con el mundo del deporte y el espectáculo, como el tema de la película 'Rocky'.