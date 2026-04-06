IMD adjudica la renovación de vestuarios del pabellón exterior y la piscina polivalente del Complejo por 387.000 euros - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo del Instituto Municipal de Deportes de Santander (IMD) ha aprobado este lunes la adjudicación de dos contratos por los que se acometerá la renovación de los vestuarios y otras estancias del pabellón exterior de La Albericia y la remodelación de la piscina polivalente del Complejo Municipal de Deportes Ruth Beitia, por un montante total de 387.839 euros.

En concreto, la actuación en el pabellón exterior correrá a cargo de la empresa Tedcon, con un presupuesto de 231.148 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses; mientras que la remodelación de la piscina ha sido adjudicada a Piscinor con un presupuesto de 156.691 euros y un plazo de dos meses.

Así lo ha anunciado la alcaldesa, Gema Igual, que ha presidido el Consejo Rector donde se ha dado cuenta de ambos contratos, ha informado el Ayuntamiento.

Con respecto a la obra del pabellón exterior, la actuación pretende modernizar las instalaciones y los acabados, dotar de dos vestuarios para árbitros y, sobre todo, garantizar la accesibilidad a personas de movilidad reducida. Para ello, el espacio que abarcaba el vestuario general se reordenará para generar tres espacios diferentes, un aseo accesible, la zona de duchas y el vestuario como tal.

Además, el espacio que ocupaba la conserjería y el único vestuario de árbitros existente se reordenarán para reducir la conserjería y habilitar dos dependencias para los colegiados.

Por otro lado, en la actuación de la piscina polivalente del Complejo se replantearán las medidas de la piscina al dejar una lámina de agua de 19,95 metros de largo por 9,98 metros de ancho, unas medidas que actualmente son de 25 metros de largo por 10 metros de ancho, aproximadamente. El cambio servirá para abrir cuatro huecos en los dos laterales para colocar cuatro escaleras de acceso.

Asimismo, todo el vaso de la piscina se revestirá con una lámina de PVC armada para impermeabilizarla. En el exterior, se ejecutará una zanja para llevar todas las canalizaciones y conducciones, y una vez cerrada, se colocará un brocal de porcelana en el borde de la piscina y se pavimentará con una baldosa el resto de la superficie.

Por otra parte, contará con limpiafondos, un sumidero y diez skimmers. El agua tendrá un filtro de arena y se tratará con un equipo automático de dosificación y medición, y utilizará dos bombas autoaspirantes. Además, el fondo dispondrá de un desagüe general de gran paso que permita la evacuación rápida de todo el agua, sedimentos y residuos en él contenidos.

También, se realizarán las acometidas eléctricas necesarias para alimentar los equipos, así como las conexiones de abastecimiento y saneamiento para el correcto funcionamiento de la instalación.

Igual ha asegurado que la piscina será un nuevo espacio pensado para "el uso y disfrute" de todas las familias de la ciudad y así "favorecer su convivencia y promover hábitos de vida saludables".

Por otro lado, el Consejo ha aprobado de forma inicial a la Oferta de Empleo Público del IMD para el año 2026, que incluye nueve plazas de personal laboral de nuevo ingreso, divididas en tres plazas de conserje y de seis de oficial de tercera de mantenimiento.