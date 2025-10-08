Inaugurada la ampliación del Puente Nuevo sobre el Híjar que reducirá el riesgo de inundaciones en Reinosa

Inauguración de la ampliación de la capacidad del Puente Nuevo sobre el Híjar - GOBIERNO

Media anuncia la construcción de 39 viviendas más en el municipio a través de un contrato público-privado con una inversión de 6 millones

REINOSA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha inaugurado este miércoles en Reinosa las obras de ampliación de la capacidad del Puente Nuevo sobre el Híjar y la recuperación del espacio fluvial en los ríos Híjar y Ebro.

Este proyecto, que ha supuesto una inversión de más de 3 millones de euros, ha incluido diferentes actuaciones destinadas a evitar el desbordamiento de ambos cauces a su paso por el municipio y "solucionará de forma sustancial los problemas de inundaciones en Reinosa", según Media, que ha estado acompañado en la inauguración por los alcaldes de Reinosa y Campoo de Enmedio, José Luis López y Pedro Manuel Martínez, respectivamente.

El consejero ha destacado que es un día "muy importante" para la comarca, al tratarse de un proyecto "muy ambicioso y largamente esperado" por los vecinos, y ha expresado su satisfacción por haber dado cumplimiento a los compromisos que la ciudadanía venía reclamando desde hace años.

Ha subrayado que el objetivo de la actuación es "evitar que se repita lo sucedido el 19 de diciembre de 2019, cuando los ríos Híjar y Ebro se desbordaron a su paso por Reinosa, Matamorosa y Requejo".

El proyecto ha supuesto una inversión final de 3.221.000 euros -1,5 millones procedentes de fondos europeos-, tras una ampliación respecto a la previsión inicial de 2.427.535 euros, y ha permitido la construcción de un nuevo vano en la margen derecha del Puente Nuevo sobre el río Híjar, aumentando así su capacidad hidráulica.

El presupuesto final de la obra se ha incrementado debido al aumento de la capacidad de desagüe del puente, lo que ha requerido mayor volumen de excavación tanto aguas arriba como aguas abajo. Esta modificación responde a una petición del Ayuntamiento de Reinosa con el objetivo de "prevenir posibles avenidas extraordinarias y mejorar las condiciones de protección frente a episodios de inundaciones extraordinarias".

Entre los trabajos ejecutados -que debían estar ejecutados antes del verano de 2026 para cumplir los plazos establecidos-, destacan la recuperación del margen derecho del río mediante la excavación del lateral del cauce; la construcción de la cimentación del nuevo vano mediante pilotes profundos; la adecuación de las aceras y el firme hasta la rotonda próxima; y la recuperación del cauce mediante la retirada de rellenos en las márgenes del río Híjar.

Asimismo, se han acometido actuaciones en el entorno del Campo Colorado consistentes en la recuperación del cauce del Ebro en sus márgenes derecha e izquierda, con retirada de escollera, excavación de rellenos y la construcción de un cajón de hormigón armado en la margen izquierda.

En el puente del lavadero se ha retranqueado la alineación de la escollera en la margen izquierda del río Ebro, que obstaculizaba parcialmente el ojo izquierdo del puente, y con ello se ha logrado incrementar su capacidad hidráulica.

El consejero ha puesto también en valor las obras de restauración fluvial ejecutadas meses atrás en las márgenes del río Híjar, entre el puente del ferrocarril y el puente de La Naval, así como en la margen derecha del río Ebro, tras su confluencia con el Híjar.

ACTUACIÓN COMPLEMENTARIA

Aún así, con esta intervención "no concluyen las obras", pues Media ha anunciado que aún queda por completar la ampliación de la zona inundable con el fin de seguir reduciendo el riesgo de desbordamientos.

"El problema de esa ampliación es que debe realizarse en una zona donde pueden existir materiales peligrosos". "Por ello, es fundamental llevar a cabo una caracterización exhaustiva de los terrenos mediante una batería de ensayos que determine la naturaleza exacta de los materiales y permita calcular los costes y la gestión de los residuos necesaria", ha explicado.

Así, ha confirmado que se está ultimando el pliego para la ejecución de estos ensayos, con un presupuesto de 214.170 euros y un plazo de realización de cinco meses. El anteproyecto de esta nueva fase ya está redactado y, una vez se disponga de los resultados de la caracterización final, se actualizará la planificación y gestión de los residuos necesarios para su desarrollo.

Media ha añadido que se trata "de una gran obra", compleja en su ejecución, pero que la ampliación del Puente Nuevo y un vano más permitirán que "las inundaciones queden en el olvido".

El regidor de Reinosa, por su parte, ha agradecido al Ejecutivo su labor y "estar siempre al lado de los alcaldes cuando necesitamos ayuda", pues ese respaldo permite sacar adelante proyectos necesarios "para resolver las necesidades de los vecinos, con un Gobierno de Cantabria dispuesto, disponible y con ganas de colaborar".

Finalmente, el alcalde de Campoo de Enmedio ha celebrado que la Consejería "siempre viene con nuevos proyectos", lo que "para nosotros eso es una enorme satisfacción". Además, ha agradecido al consejero "su disposición para escuchar a los vecinos".

CARRIL BICI CON MATAMOROSA

El consejero ha aprovechado también su visita a Reinosa para inaugurar las obras de la segunda fase del carril bici que conecta el municipio con Matamorosa, una actuación en la que se ha invertido un total de 332.394 euros.

Con un recorrido de 1.150 metros, se articula en dos ejes principales y discurre en su mayor parte como carril segregado del tráfico rodado, para garantizar la seguridad de ciclistas y peatones. Los trabajos han incluido la construcción de tramos ciclables de distinta tipología, la reordenación de algunos viales, el acondicionamiento del firme y del pavimento y la instalación de elementos de señalización y balizamiento.

Esta actuación forma parte de la red de vías ciclistas del Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria (PMCC) y ha sido propuesta para su financiación al 60% con fondos FEDER.

Media ha recordado que, hace un año, el Gobierno regional inauguró el primer tramo del carril bici, que conecta el núcleo urbano de Reinosa con el polígono industrial y los principales centros de actividad económica, con una inversión de 450.000 euros.

39 NUEVAS VIVIENDAS

El consejero también ha anunciado la construcción de 39 viviendas más en Reinosa, a través de un contrato público-privado con una inversión de casi 6 millones de euros, que se suman a las 19 viviendas en régimen de alquiler asequible con garaje y trastero que ya están en construcción por casi 2,7 millones de euros.

Además, ha confirmado que se sigue adelante con el estudio informativo del nuevo tramo de la carretera CA-183 que unirá Potes y Reinosa, con una inversión "multimillonaria". "Se trata de una iniciativa vital para Campoo, para Liébana y también para la comarca del Nansa", ha valorado.

También ha aprovechado para citar las "inversiones históricas en el ámbito hidráulico" en todos los municipios de la comarca como Las Rozas de Valdearroyo, Campoo de Enmedio y Campoo de Suso, con una dotación de casi 8 millones.

Media ha explicado que se trata de tres proyectos distintos. El primero, una nueva tubería de más de 2 km entre el depósito de Reinosa y el depósito de Bolmir que está a punto de licitarse y que cuenta una inversión de 800.000 euros.

La segunda obra, a licitar también "en breve", permitirá garantizar el suministro a través de la construcción de varios depósitos y diferentes ramales de tuberías a varios pueblos de Las Rozas de Valdearroyo, Campoo de Suso y Campoo de Enmedio, por casi 5 millones; y la última, cuyo proyecto está redactado y en supervisión, garantizará el suministro a Las Rozas de Valdearroyo y que cuenta con una inversión cercana a los 2,5 millones.