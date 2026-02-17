Inauguradas obras de mejora energética, abastecimiento y aceras en Escalante tras una inversión de 320.000 euros

El Consejero De Fomento, Roberto Media, Inaugura Varias Obras Realizadas Por Su Departamento En Escalante - GOBIERNO

ESCALANTE, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha inaugurado este martes varias actuaciones en el municipio de Escalante en las que su departamento ha invertido 319.800 euros: la mejora y renovación de la red de abastecimiento de agua, la mejora energética y la reparación de paredes, suelos y techos de la Casa Consistorial, y las aceras en el camino de Los Fachos.

Respecto a la actuación en la red de abastecimiento, se ha ejecutado en seis meses con una inversión de 191.218 euro financiada al 60% por el Gobierno de Cantabria y al 40% por el Ayuntamiento. Media, acompañado por el alcalde, Francisco Sarabia, ha ensalzado que es "una mejora que notarán los vecinos, ya que se venían produciendo muchísimas pérdidas, además de falta de calidad en el suministro".

Con estos trabajos se han reducido pérdidas que superaban el 50%, mejorando la eficiencia de la red, garantizando el suministro y conectando todos los barrios al Plan Hidráulico Asón.

En cuanto a las obras realizadas en la Casa Consistorial, por un lado se han cambiado los pavimentos, que eran de madera y estaban muy deteriorados ya que datan de cuando se renovó el edificio en los años 90, y además se han reparado paredes y techos, todo ello con una inversión superior a los 38.235 euros.

A esto se suma la mejora del aislamiento del inmueble y el cambio de la caldera de gas por una de biomasa, lo que ha tenido un coste de 83.675 euros, de los que 54.081 euros han sido financiados por el Gobierno de Cantabria con cargo de los fondos europeos para la rehabilitación de edificios públicos para núcleos de menos de 5.000 habitantes.

Además, a través del Servicio de Vías y Obras de la Consejería se han reparado las aceras del camino de Los Fachos, que estaban en "muy mal estado", por algo más de 36.000 euros.

Por otro lado, el consejero ha recordado que el Gobierno de Cantabria ha otorgado al Ayuntamiento de Escalante una subvención de 150.000 euros del Plan de Inversiones Municipales que va a servir para reparar la calle Puente Somaza, una intervención que licitará directamente el Ayuntamiento y que abonará el Ejecutivo.

OTRAS ACTUACIONES EN EL MUNICIPIO

El titular de Fomento también ha avanzado que ya está en licitación y a "punto de adjudicar" la mejora de la plataforma y la ejecución de un paseo peatonal en la carretera autonómica CA-460 (Escalante-Castillo), entre las ermitas de San Roque y San Román, con un presupuesto de 2,1 millones y un plazo de ejecución de 10 meses. Para ello, ya está en marcha el proceso de expropiación.

Una actuación "muy demandada desde hace ya muchos años, que estaba incluida en el Plan de Carreteras desde hace más de una década y que debería haberse acabado hace años", ha apuntado el consejero.

También ha anunciado que está ya preparada para su licitación la renovación del saneamiento en la cuenca del arroyo de Pozeirún y su conexión al colector general de las marismas de Santoña. La actuación, con un presupuesto cercano a los 200.000 euros, cuenta con todos los permisos y con informe jurídico favorable, "aunque su licitación está pendiente de disponibilidad presupuestaria".

El proyecto contempla la ejecución del colector Pozeirún, de aproximadamente 227 metros de longitud, ocho pozos de registro y cinco ramales para eliminar vertidos al antiguo colector, mejorando el sistema de evacuación de aguas residuales. Además, se contratará el proyecto para la puesta a punto de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en el barrio Alvareo, que será gestionada por la empresa pública MARE.

VIVIENDAS DE SUSTITUCIÓN

Por último, Media ha trasladado que el Fondo de Derribos de Cantabria, gestionado por Gesvican, ha autorizado la modificación del proyecto para la construcción en superficie de los aparcamientos correspondientes a las 15 viviendas de sustitución que se están ejecutando en Escalante, y cuya finalización está prevista para diciembre de 2026.

Esta modificación cuenta con un presupuesto de adjudicación de 2,5 millones de euros, lo que supone una disminución de 33.595,88 euros respecto al presupuesto inicial.

Media Ha celebrado que cuando finalicen estas viviendas "se acabará con el problema de las sentencias de derribo en este municipio de Escalante", que los vecinos "vienen sufriendo desde hace demasiados años".

El alcalde, por su parte, se ha mostrado "muy agradecido" por la colaboración del Gobierno de Cantabria y ha deseado que "siga en el futuro".

De las cuatro obras inauguradas este martes, Sarabia ha destacado la nueva tubería de abastecimiento de agua de los barrios altos, ya que solucionan "tres problemas muy reivindicados": las fugas, la presión y el aspecto sanitario, ya que ciertas viviendas no tenían agua clorada.

En su visita a Escalante, el consejero de Fomento ha estado acompañado también por la directora general de Agua y Puertos, María Tejerina, así como por miembros de la Corporación municipal.