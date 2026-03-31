Inclusión sube hasta 348 millones su presupuesto y aspira a concertar 200 plazas para mayores

Gómez del Río presenta en el Parlamento los presupuestos de Inclusión Social - GOBIERNO

SANTANDER 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Cantabria contará este año con un presupuesto de 346 millones de euros, 26 millones más que el pasado ejercicio y que supone un crecimiento del 8,53%. El departamento se fija el objetivo de concertar hasta 200 nuevas plazas para personas mayores.

Así lo ha indicado su titular, Begoña Gómez del Río, este martes en su comparecencia en comisión parlamentaria para presentar las cuentas de su departamento para 2026, que "reflejan un incremento de los recursos para que ninguna persona mayor, en situación de dependencia y/o con discapacidad se quede atrás".

Por áreas de actuación, la mayor partida va destinada al Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), que contará con 320,1 millones (320.133.501 euros), con una subida del 7,34% que "supone avance, mejora y desarrollo".

"La acción de Gobierno en el ICASS se reforzará", ha asegurado la consejera, para explicar que el presupuesto de este año, fruto del pacto entre PP y PRC, registra un aumento de 21,8 millones sobre el de 2025 y de 3 millones sobre el proyecto presentado al Parlamento el pasado mes de noviembre que se destinarán a estancias concertadas.

También se ha referido al aumento presupuestario de más de 52 millones (un 20,7%) alcanzado entre 2023 y 2026, duplicando prácticamente el esfuerzo inversor realizado entre 2020 y 2023. Como ejemplo de este incremento ha indicado que el gasto por dependiente ha pasado de 13.523 euros en 2023 a más de 17.000 euros en 2026.

El programa de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia constituye el núcleo central del ICASS con más de 203 millones de euros, de los que 123 millones se destinan a estancias concertadas y el objetivo de conseguir en 2026 hasta 200 nuevas.

Sobre este objetivo, la consejera ha avanzado que a finales del pasado mes de febrero ya se había concertado o iniciado el procedimiento de concertación de 83 nuevas concertadas. Además, se trabaja en nueva subida de los precios públicos de las estancias una vez que se actualicen los convenios colectivos estatales.

Dentro del programa de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, que este año crece un 10,62% (19,5 millones), también ha incluido la tramitación de los proyectos básicos y el estudio de viabilidad correspondientes al Plan de Usos del complejo de Parayas y la nueva convocatoria de ayudas para los cuidadores de pacientes de personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y en la aplicación en Cantabria del grado III plus.

El programa dedicado a las políticas de protección social se incrementa un 4,02% hasta 3.150.394 euros. En esta partida la consejera ha resaltado los nuevos convenios de colaboración para el desarrollo del Plan Concertado de los Servicios Sociales de Atención Primaria firmados con las entidades locales para 2026-2029 y cuya tramitación se inició en enero con importes superiores al año 2025, elevando el presupuesto a 24.414.663 euros.

Entre los programas de protección social, la consejera ha incluido los contratos licitados del servicio de comida a domicilio (catering social), con un incremento hasta 900.000 euros; así como la concesión de subvenciones nominativas a través de la tramitación realizada ya de decretos sobre la exclusión social, Plan de Desarrollo Gitano, Plan de Familias Desfavorecidas o el Plan de Inclusión Social para la población migrante. En cuanto al programa de atención a la infancia, adolescencia y familia, experimenta una subida del 12,72% hasta 2.172.500 euros.

Además del incremento previsto en la dotación de las estancias concertadas en centros de menores, dentro de este programa se está trabajando para la concesión directa de las ayudas a los programas de intervención de menores, programas de prevención y socialización de menores y los programas del Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil.

La Dirección General de Dependencia, Atención Sociosanitaria y Soledad no Deseada contará con un presupuesto de 4,7 millones de euros, una subida de más de 500.000, y se contemplan actuaciones por 931.000 euros para combatir la soledad no deseada y mejorar el bienestar de las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

Por su parte, la Dirección General de Inclusión Social, Familias e Igualdad contará este año con 10 millones, 761.000 euros más.

De su lado, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que sube un 107% hasta 386.529 euros, incluye la financiación de programas como los puntos violeta, el de rehabilitación de agresores (Colegio Oficial de Psicología de Cantabria), el de prevención (Asociación Consuelo Bergés), o el estudio sobre prostitución y trata (Médicos del Mundo).

Por su parte, la Dirección General de Juventud, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado contará con un presupuesto de 5,2 millones de euros (5.245.136 euros), cerca de un 25% más que en 2023.